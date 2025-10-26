Le secrétaire général de l’ONU : le Vietnam contribue activement au multilatéralisme

Le Vietnam soutient activement le processus de réforme des Nations unies, et l’ONU encourage vivement le pays à continuer d’exprimer son soutien aux efforts visant à rendre l’organisation plus efficace, efficiente et réactive face aux défis mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a fait ces remarques samedi 25 octobre lors d’une interview réalisée conjointement par la Télévision du Vietnam (VTV) et l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de la cérémonie de signature et de la Conférence de haut niveau de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï.

L’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation des Nations unies, le 24 octobre 1945, ce qui confère à cet événement une signification encore plus profonde.

Partageant ses réflexions, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré que cette étape importante démontre que, 80 ans après le début des travaux de l’ONU, le multilatéralisme demeure fort et demeure le moyen le plus efficace de relever les défis mondiaux actuels.

La cybercriminalité représente de graves menaces – des atteintes à la vie privée et des préjudices psychologiques infligés aux enfants aux conséquences économiques dévastatrices et aux pertes mondiales se chiffrant en milliers de milliards de dollars – et pourtant, jusqu’à présent, il n’existait aucun mécanisme de coopération internationale efficace pour la combattre.

Puis, l’ONU s’est réunie et, après cinq ans de négociations, il a été possible de parvenir à cette convention, a déclaré António Guterres.

Quatre-vingts ans après sa fondation, l’ONU continue de s’appuyer sur des réponses multilatérales pour relever les défis actuels, consciente qu’aucun pays ne peut à lui seul lutter contre le changement climatique, maintenir la paix et la sécurité mondiales, combattre la cybercriminalité ou gérer les progrès rapides de l’intelligence artificielle.

Nous avons besoin d’institutions multilatérales, et cette cérémonie témoigne de la vitalité du multilatéralisme et de l’importance de l’ONU pour le monde aujourd’hui comme il y a 80 ans, selon António Guterres.

Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent qui exigent des solutions tout aussi inédites, le secrétaire général de l’ONU a salué le soutien actif du Vietnam au processus de réforme de l’ONU.

Il a déclaré que l’ONU encourage vivement le Vietnam à continuer de faire entendre sa voix dans ses efforts continus pour rendre l’organisation plus efficace, efficiente et rentable, mieux à même de soutenir les personnes en difficulté dans le monde entier et d’aider les gouvernements à élaborer des stratégies de croissance économique durable et inclusive.

Partageant ses impressions sur la jeunesse vietnamienne, ainsi que sur les jeunes d’autres pays participant à l’événement, le secrétaire général de l’ONU a déclaré que tout ce qui est accompli au Vietnam aujourd’hui est dû à la participation active des jeunes.

La jeunesse n’est pas la prochaine génération, la jeunesse est déjà la génération présente, a-t-il dit, ajoutant que le dynamisme de la jeunesse vietnamienne est la meilleure garantie pour l’avenir du développement, de la prospérité et de la paix au Vietnam.

VNA/CVN