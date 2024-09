La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh en visite en Australie

Dans le cadre de ses visites de travail en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 14 septembre, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a travaillé les 6 et 7 septembre avec des autorités de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

>> Partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie

>> La présidente du Sénat australien assiste à un forum Vietnam - Australie à Hanoï

>> Vietnam - Australie : coopération dans les domaines de l'énergie et des minéraux

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a rencontré Greg Piper, président de l’Assemblée législative de Nouvelle-Galles du Sud, Rodney John Roberts, vice-président du Conseil législatif de Nouvelle-Galles du Sud, et Anoulack Chanthivong, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Innovation, de la Science et de la Technologie.

Elle a également rendu visite au consulat général du Vietnam à Sydney et rencontré des Vietnamiens de Sydney.

Lors de sa rencontre avec la délégation vietnamienne, Greg Piper a estimé que le potentiel de coopération entre l'État de Nouvelle-Galles du Sud et les localités vietnamiennes ainsi qu'entre l'Australie et le Vietnam, demeurait très important.

Il s’est déclaré convaincu que la visite de travail de la vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne contribuerait à promouvoir les échanges culturels et économiques entre les deux pays et leurs localités.

Élargissement de la coopération bilatérale

De son côté, Nguyên Thi Thanh s’est déclarée convaincue que l'État de Nouvelle-Galles du Sud continuerait à jouer un rôle de premier plan dans l'élargissement de la coopération avec les localités vietnamiennes.

Elle a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne s'engageait à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises australiennes, celles de Nouvelle-Galles du Sud en particulier, investissent et fassent des affaires de manière efficace, à long terme et de manière stable au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec Rodney John Roberts, Nguyên Thi Thanh a appelé cet État australien à partager avec le Vietnam son expérience et ses techniques en matière d'agriculture de haute technologie, à favoriser la coopération dans la formation et à investir au Vietnam dans la production de matières premières pour l’industrie pharmaceutique...

Elle a exprimé son espoir que la Nouvelle-Galles du Sud continuerait à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant sur son sol.

Pour sa part, Rodney John Roberts a affirmé que la Nouvelle-Galles du Sud était prête à partager des informations, des expériences et des technologies avancées avec le Vietnam dans le domaine de l'agriculture.

Soulignant le potentiel de développement énorme et diversifié du Vietnam, il a annoncé qu'il se rendrait prochainement au Vietnam.

Lors de leur rencontre, Nguyên Thi Thanh et Anoulack Chanthivong ont discuté de la promotion de la coopération dans les domaines de l'innovation, des sciences et technologies, de l'éducation, de la finance...

La vice-présidente de l'Assemblée nationale a proposé à la Nouvelle-Galles du Sud d'accorder davantage de bourses aux fonctionnaires vietnamiens, en particulier aux fonctionnaires de niveau local, en renforçant la coopération dans la formation professionnelle.

Le ministre Anoulack Chanthivong a souligné que la Nouvelle-Galles du Sud continuerait de se concentrer sur l'investissement dans l'éducation et était prête à envisager des programmes de coopération avec le Vietnam.

En rencontrant des Vietnamiens de Sydney, Nguyên Thi Thanh a réaffirmé que le Parti et l'État considéraient toujours la communauté vietnamienne à l'étranger, dont celle d'Australie, comme partie intégrante du grand bloc d'union nationale.

Elle a pris note des recommandations et desiderata de la communauté vietnamienne locale et a promis de les transmettre rapidement aux organes compétents pour prendre des mesures appropriées.

VNA/CVN