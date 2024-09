Le président de Guinée-Bissau termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Dans l'après-midi du 8 septembre, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et son épouse ont quitté Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle au Vietnam, du 5 au 8 septembre, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm et de son épouse.

>> Le dirigeant Tô Lâm s'entretient avec le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló

>> Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam rencontre le président de Guinée-Bissau

>> Le Vietnam souhaite développer ses relations avec la Guinée-Bissau dans un esprit de partenariat sincère

Durant son séjour au Vietnam, le président Umaro Sissoco Embaló s'est entretenu avec le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et a assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la création d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique entre les deux ministères des Affaires étrangères, et d'un autre sur la coopération agricole entre les deux ministères de l'Agriculture et du Développement rural.

Le président bissau-guinéen et son épouse ont pris part à un banquet d'honneur donné par Tô Lâm et son épouse.

En outre, il a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Lors des rencontres, les dirigeants vietnamiens se sont déclarés convaincus que la visite du président Umaro Sissoco Embaló contribuerait à créer un nouvel élan pour la bonne coopération d'amitié traditionnelle entre les deux pays.

À cette occasion, le dirigeant bissau-guinéen a exprimé encore une fois ses sincères condoléances pour le décès du défunt secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong.

Il a également exprimé son admiration pour la cause révolutionnaire du Vietnam, la construction et le développement du pays. Le président a déclaré qu'il avait donné le nom du Président Hô Chi Minh à un lycée de Guinée-Bissau, affirmant que le Vietnam était considéré comme un modèle pour les pays en développement d'Afrique, la Guinée-Bissau en particulier.

De plus, les dirigeants des deux pays se sont informés de la situation de chaque pays et ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats positifs des relations bilatérales dans le contexte où le Vietnam et la Guinée-Bissau ont célébré en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux parties ont proposé des orientations pour améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Au cours de sa visite, le président Umaro Sissoco Embaló a visité l'Institut de recherche sur les grandes cultures (FCRI) de l'Académie des sciences agricoles du Vietnam (VAAS) à Hai Duong (Nord).

VNA/CVN