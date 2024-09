L'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas célèbre solennellement la Fête nationale

>> Les dirigeants du monde entier félicitent le Vietnam pour sa 79e Fête nationale

>> La Fête nationale du Vietnam célébrée en Australie

>> La Fête nationale célébrée aux États-Unis, au Venezuela et en Suède



Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé par l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, a vu la participation de nombreux invités, dont des représentants du gouvernement néerlandais, d'organisations internationales, du milieu d'affaires et de la communauté vietnamienne aux Pays-Bas.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngô Huong Nam, a rappelé le parcours glorieux du peuple vietnamien au cours des 79 années de construction et de défense de la Patrie. L'ambassadeur a souligné les efforts remarquables et les réalisations exceptionnelles du Vietnam dans les domaines des relations extérieures, de la politique et de l'économie sur la voie de l'intégration internationale et du développement national. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien précieux et les relations amicales des peuples de nombreux pays, dont les Pays-Bas.

Rappelant l’histoire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Pays-Bas, avec des liens initiaux datant de plus de 400 ans, l'ambassadeur Ngô Huong Nam a affirmé que le Vietnam et les Pays-Bas étaient devenus des partenaires importants. En particulier, cette année marque le 5e anniversaire de l'établissement de leur partenariat intégral et le 10e de leur partenariat stratégique dans le domaine de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire.

Le plus grand partenaire commercial du Vietnam



Fin juillet 2024, les Pays-Bas se classaient au 8e rang parmi les 147 pays et territoires investissant au Vietnam et demeuraient le plus grand investisseur européen au Vietnam. Au cours des sept premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint près de 7,7 milliards d'USD, en hausse de 27,8% par rapport à la même période de 2023. Dans l'Union européenne (UE), les Pays-Bas ont dépassé l'Allemagne pour devenir le plus grand partenaire commercial du Vietnam.

Les investissements néerlandais concernent divers secteurs tels que l'énergie, les industries manufacturières, le commerce, les services, la logistique et les entrepôts. Pour sa part, le Vietnam a actuellement 11 projets d'investissement aux Pays-Bas, avec un capital total d'environ 130 millions d'USD, essentiellement dans les domaines de la construction, du commerce, des services d’alimentation, de la production de logiciels, ainsi que de l'importation et de la distribution d'équipements de télécommunications, d'électronique, d'automobiles et de pièces détachées.

Wouter Jurgens, directeur du Département Asie-Pacifique au ministère néerlandais des Affaires étrangères, a déclaré que la célébration des cinq ans du Partenariat Intégral et des dix ans du Partenariat Stratégique dans le domaine de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire offrait une base pour renforcer la coopération à l'avenir. Il a indiqué que malgré l'éloignement géographique, les deux pays partageaient de nombreuses similitudes, notamment leur position stratégique dans leurs continents respectifs, leurs deltas et leurs agricultures dominantes dans les exportations.

Wouter Jurgens a souligné que les Pays-Bas attachaient de l'importance au développement durable et inclusif, associé à une bonne gouvernance, à la transparence et à la prévisibilité dans l'environnement des affaires. Le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement néerlandais continueront de collaborer avec toutes les parties prenantes, dont le secteur privé, pour contribuer à la prospérité commune et pour que les populations bénéficient de ce processus de développement.

Dans le cadre de la célébration, l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, en coopération avec la société MissLinh, a organisé l'exposition "Coin des produits agricoles Vietnamiens".

Après les cérémonies officielles, les nombreux délégués, invités et entreprises ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne aux Pays-Bas ont assisté à un programme artistique riche en identité vietnamienne, avec une performance de violon en duo et la dégustation de plats typiques vietnamiens tels que le "nem" et le "bánh cuốn".

La célébration du 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam aux Pays-Bas ne s’est pas limitée à commémorer le parcours historique de la nation, mais a également constitué une opportunité précieuse pour renforcer et approfondir la coopération et les relations amicales entre le Vietnam et les Pays-Bas. Cet événement a mis en lumière l'engagement mutuel dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et de la culture, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour un partenariat encore plus solide et prospère à l'avenir.

VNA/CVN