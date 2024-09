La visite officielle du président du Mozambique a débuté à Hanoï

Dans l'après-midi du 8 septembre, le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et son épouse sont arrivés à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 septembre à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et de son épouse.