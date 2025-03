La vice-présidente de l’AN du Vietnam mène une série d’activités diplomatiques à l’ONU

La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Thi Thanh, a tenu, le 10 mars (heure locale), une série d'activités diplomatiques et de rencontres bilatérales à l'occasion de sa participation à la 69 e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) à New York.

En particulier, elle a rencontré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le président de l'Assemblée générale de l’ONU, Philémon Yang, la vice-présidente du Conseil suprême kirghize, Dzhamilia Isaeva, la présidente de l'Union des femmes lao, Aly Vongnobountham, et l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU, Gabriele Giordano Caccia.

Lors de ses rencontres avec les dirigeants de l'ONU, la vice-présidente de l'AN a partagé ses évaluations sur les défis auxquels est confrontée la coopération internationale pour résoudre les problèmes mondiaux actuels, réaffirmant le ferme soutien du Vietnam au multilatéralisme, notamment au rôle central de l'ONU dans la coordination des efforts mondiaux.

Elle a proposé des mesures concrètes pour renforcer la coopération entre le Vietnam et l'ONU et améliorer les liens entre les mécanismes de coopération parlementaire. Elle a recommandé de créer des opportunités pour que davantage de Vietnamiens, y compris des femmes, puissent travailler au sein des agences de l'ONU, tout en exhortant l'ONU à soutenir le rôle et les efforts de l'ASEAN en matière de sécurité régionale, notamment le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, elle a transmis une lettre du président vietnamien, Luong Cuong, à António Guterres, l’invitant à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2025. Cette invitation a été acceptée avec plaisir.

De son côté, Philémon Yang a félicité le Vietnam pour son développement rapide, son respect du droit international, ses bonnes relations avec tous les pays et ses contributions positives à la paix, à la sécurité et au développement durable dans le monde. Il a souligné la coopération entre le Vietnam et le Cameroun, notamment dans les domaines où le Vietnam excelle, tels que les sciences et technologies ainsi que les télécommunications. Il s'est dit impressionné par les efforts et les réalisations du pays en matière d'égalité des sexes.

Les dirigeants de l'ONU ont également reconnu la position et le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, affirmant leur soutien à la centralité de l'ASEAN dans la structure de sécurité régionale et renforçant la coopération ASEAN-ONU. Ils ont exprimé leur soutien à l'augmentation du nombre de Vietnamiens travaillant pour l'ONU.

Lors de sa rencontre avec la vice-présidente du Conseil suprême kirghize, Dzhamilia Isaeva, la vice-présidente de l’AN, Nguyên Thi Thanh, a proposé aux deux organes législatifs de renforcer les échanges de délégations afin de partager leurs expériences en matière de fonctionnement parlementaire, notamment dans les domaines législatifs et de supervision.

Elle a également suggéré une coordination et un soutien mutuels lors des forums parlementaires multilatéraux, d'envisager la création d'un groupe des parlementaires d'amitié et de promouvoir les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation et de la formation et de la culture.

Dzhamilia Isaeva a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans l'éducation et la formation, y compris la mise en œuvre de l'accord récemment signé dans ce domaine. Elle a également exprimé le souhait que le Vietnam soutienne la candidature du Kirghizistan à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2027-2028, ainsi que les initiatives et événements de son pays en 2025 liés à l'environnement, au changement climatique et au développement des zones montagneuses.

Lors de sa rencontre avec la présidente de l'Union des femmes lao, Aly Vongnobountham, Nguyên Thi Thanh a proposé que les deux organes législatifs continuent à promouvoir la collaboration bilatérale et à se coordonner étroitement lors des forums parlementaires multilatéraux.

La responsable lao a affirmé la poursuite d’une coopération étroite avec les agences et organisations vietnamiennes, contribuant ainsi à renforcer l'amitié particulière entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples.

En rencontrant l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU, Gabriele Giordano Caccia, la dirigeante vietnamienne a exprimé sa satisfaction quant aux récents développements dans les relations entre le Vietnam et le Vatican.

Gabriele Giordano Caccia a affirmé que le Vatican attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et s'était engagé à continuer à promouvoir les messages, les enseignements et les lettres des Papes auprès de la communauté catholique vietnamienne.

Le 11 mars, la vice-présidente de l'AN devrait prononcer un discours important lors d'un débat général de la 69e session de la CSW.

