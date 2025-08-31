Les États-Unis exhortés à reconsidérer l'interdiction de visa imposée aux responsables palestiniens

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) se sont réunis samedi 30 août à Copenhague et ont unanimement exhorté les États-Unis à reconsidérer leur récente décision de refuser des visas d'entrée aux responsables palestiniens.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le département d'État américain a déclaré vendredi 29 août dans un communiqué qu'il "refusait et révoquait les visas des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP) avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies".

La détérioration de la situation humanitaire à Gaza a également été abordée lors de la réunion, mais les participants étaient profondément divisés sur l'imposition ou non de nouvelles sanctions contre Israël.

La Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas, a déclaré lors d'une conférence de presse que si les États membres s'accordaient largement sur la gravité de la situation, aucun consensus n'avait été trouvé sur des mesures concrètes.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, qui présidait la réunion, a déclaré qu'un nombre croissant d'États membres estimaient qu'Israël ne changerait probablement pas de cap sans une pression plus forte.

À l'extérieur du lieu de la réunion, des manifestants se sont rassemblés, exhortant le Danemark et l'UE à prendre des mesures plus énergiques face à la crise humanitaire à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN