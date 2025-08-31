Thaïlande : le gouvernement nomme un Premier ministre par intérim

Le gouvernement thaïlandais a nommé samedi 30 août le vice-Premier ministre Phumtham Wechayachai au poste de Premier ministre par intérim, à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle qui a mis fin au mandat de Paetongtarn Shinawatra.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministre auprès du cabinet du Premier ministre, Chusak Sirinil, a annoncé cette nomination à l'issue d'une réunion extraordinaire du gouvernement, qui a également nommé Prommin Lertsuridej au poste de secrétaire général du Premier ministre.

Chusak Sirinil a déclaré que le gouvernement avait approuvé un cadre strict pour ses opérations pendant cette période de transition afin d'assurer la stabilité sans outrepasser son mandat.

Cette décision était une exigence constitutionnelle suite à la décision de la Cour, selon laquelle l'équipe exécutive actuelle devait continuer à gouverner à titre intérimaire jusqu'à l'entrée en fonction d'une nouvelle administration.

Le secrétariat de la Chambre des représentants a publié un avis aux membres du Parlement, les convoquant du 3 au 5 septembre.

La chambre basse du Parlement doit voter pour élire le nouveau Premier ministre sur la base de la liste des candidats présentée avant les élections générales de mai 2023.

Xinhua/VNA/CVN