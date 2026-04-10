Hô Chi Minh-Ville : vers un "Passeport vert" pour l'alimentation vietnamienne

Le 10 avril, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec la Communauté mondiale des entreprises intellectuelles (GIBA), a organisé le séminaire "Passeport vert pour l'alimentation vietnamienne : une feuille de route pour répondre aux normes internationales et développer les exportations des entreprises agroalimentaires".

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Il s'agissait du troisième événement d'une série de cinq séminaires thématiques organisés dans le cadre du 5e Salon international de l'alimentation et des boissons de Hô Chi Minh-Ville 2026 (HCMC FOODEX 2026). Ce séminaire visait à aider les entreprises à se tenir informées des tendances en matière de transition écologique et des nouvelles exigences en matière de normes de durabilité sur les principaux marchés d'exportation du secteur agroalimentaire.

Opportunités pour les entreprises vietnamiennes

Dans son discours d'ouverture du séminaire, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a souligné que 2026 marque un tournant décisif, les normes environnementales, la transparence et la responsabilité devenant des prérequis pour accéder aux marchés internationaux. Il s'agit d'une opportunité stratégique pour les entreprises vietnamiennes de repositionner leur rôle dans la chaîne de valeur internationale, en passant d'une concurrence axée sur les prix bas à une concurrence axée sur la qualité, la valeur et la réputation, et en établissant ainsi un "passeport vert" pour leurs produits vietnamiens.

Actuellement, les entreprises du secteur agroalimentaire sont confrontées à trois pressions majeures : l'évolution des préférences des consommateurs, avec plus de 70% d'entre eux prêts à payer plus cher pour des produits respectueux de l'environnement ; des critères de développement durable stricts imposés par les systèmes de distribution internationaux ; et les mécanismes obligatoires de politiques et de réglementations juridiques en matière de traçabilité et de contrôle des émissions.

Hoàng Van Viêt, président de la GIBA, a souligné que le secteur agricole, forestier et halieutique du pays a enregistré une croissance impressionnante, le chiffre d'affaires à l'exportation passant d'environ 41 milliards de dollars américains en 2020 à plus de 62 milliards de dollars américains en 2024, dont environ 3,8 milliards d'euros destinés au marché de l'UE en 2024.

Cependant, le défi actuel réside dans le fait que la part de valeur ajoutée des produits vietnamiens n'est toujours pas à la hauteur de leur potentiel, car le problème fondamental ne réside pas dans le produit lui-même, mais dans un système transparent. Outre le maintien de produits de qualité (good product), les entreprises doivent s'attacher davantage à mettre en place un système de gestion normalisé (good system).

Exigences obligatoires pour accéder aux marchés clés

Liney Weishappel, Pdg et cofondatrice d'AllMadeViet, a souligné que la transition écologique du secteur agroalimentaire n'est plus une option, mais une nécessité pour accéder à des marchés clés tels que l'UE, les États-Unis et le Japon. Afin d'améliorer leur compétitivité et de passer du statut de fournisseur à bas prix à celui de partenaire stratégique fiable, les entreprises doivent impérativement optimiser leurs systèmes de production en s'appuyant sur quatre piliers fondamentaux : la garantie de la qualité et de la sécurité, la traçabilité transparente, la gestion environnementale et le respect des normes éthiques et sociales.

Pour une mise en œuvre efficace, la représentante d’AllMadeViet recommande aux entreprises d'adopter une feuille de route systématique en six étapes : identification des segments de marché cibles, normalisation des exigences, évaluation de la situation actuelle, priorisation des ressources pour les normes clés, mise en œuvre de solutions rentables et renforcement de la coopération avec les organismes spécialisés.

Selon les experts, outre l'amélioration des processus techniques, le facteur déterminant du développement durable réside dans une transformation profonde de la mentalité des dirigeants et de leur stratégie d'approche du marché. Les entreprises doivent abandonner une logique de vente à court terme axée uniquement sur la concurrence par les prix et privilégier la construction de partenariats stratégiques à long terme, fondés sur une réelle valeur ajoutée et la confiance. En particulier, la promotion du commerce international exige des entreprises qu'elles évitent les opérations isolées et participent activement à l'écosystème global.

Il est nécessaire d’optimiser le soutien et la collaboration des agences de gestion étatiques, des organismes de promotion du commerce et des associations, car cela contribuera à transformer les efforts de mise en conformité avec les normes environnementales en contrats d'exportation concrets, renforçant ainsi la position des "marques vietnamiennes".

Le séminaire d'aujourd'hui devrait fournir une vision stratégique et des solutions globales, servant de tremplin à la communauté des entreprises agroalimentaires pour créer un “passeport vert”. Ceci renforcera leur compétitivité et leur permettra de mieux s'intégrer à la chaîne de valeur mondiale.

Dans le cadre de HCMC FOODEX 2026, l'ITPC organisera également les deux derniers ateliers thématiques en avril 2026 : l'un sur l'agriculture urbaine : l'avenir de l'agriculture au cœur des villes et l'autre sur les applications de l'IA et des données dans la recherche et le développement de produits alimentaires.

Texte et photos : Tân Dat/CVN