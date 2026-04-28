Les technologies contribuent au développement durable de l’aquaculture

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a organisé, mardi 28 avril à Hô Chi Minh-Ville, la conférence nationale sur la science, la technologie des produits aquatiques et de la surveillance des pêches 2026.

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L'événement scientifique de premier plan s'inscrit dans le cadre de la première édition de l'Exposition internationale des sciences et technologies halieutiques du Vietnam (VinaFis Expo 2026) qui dure du 28 au 30 avril au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC).

Cette conférence vise à concrétiser l’objectif de croissance annuelle du secteur, fixé entre 4% et 5%. Elle permet également de définir les orientations du Programme scientifique et technologique clé pour la période 2026-2030, au service d’un développement halieutique durable, de l’économie circulaire et de la transformation numérique.

S’exprimant à l’ouverture, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a souligné qu’en dépit des multiples défis de l’année 2025, les résultats du secteur restent remarquables. Malgré les lourds dégâts causés par les catastrophes naturelles, la production halieutique a atteint un record historique de 9,5 millions de tonnes, avec des exportations s'élevant à 11,32 milliards de dollars. À noter que le chiffre d'affaires total à l'exportation de l'ensemble du secteur a culminé à 70,61 milliards de dollars, dont 21,3 milliards provenant de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Selon M. Tiên, lors du bilan de l'année 2025 devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a réaffirmé que l'agriculture et l'environnement constituent le "pilier" de l'économie. À ce titre, le secteur doit bénéficier de ressources proportionnées, estimées à environ 186.500 milliards de dôngs, alors que le plan actuel ne prévoit que 127.000 milliards, conformément à la Résolution 19 et à la Conclusion 29, avec une vision à l'horizon 2045.

Bien que la pêche affiche des résultats positifs, le secteur a encore de nombreux défis à relever dans le contexte de promotion de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. M. Tiên a cité en exemple la contribution cruciale des progrès scientifiques aux succès récents : de l'optimisation des systèmes d'irrigation à l'amélioration de la couverture forestière, en passant par la réduction de la surface rizicole de 3,8 millions à environ 3,1 millions d'hectares, tout en maintenant une production de 43,5 millions de tonnes, dont 85% à 89% de riz de haute qualité. Enfin, les exportations de produits aquatiques de 2025, dépassant les 8 milliards de dollars, confirment la pertinence des grandes orientations telles que la Résolution 120.

Selon le Département des produits halieutiques et de la surveillance des pêches, la période 2021-2025, marquant la première phase de mise en œuvre de la Stratégie sectorielle, a affiché des résultats encourageants. Ces performances ont été réalisées malgré un contexte marqué par des tensions géopolitiques, une concurrence accrue et les impacts majeurs du changement climatique.

Le taux de croissance annuel moyen de la valeur de la production halieutique s'est établi à 3,42% pour la période 2021-2025, atteignant ainsi l’objectif stratégique fixé entre 3% et 4%. Cette progression a toutefois fluctué au fil des ans : 1,85% en 2021, 4,43% en 2022, 3,71% en 2023 et 4,03% en 2024, des variations reflétées par le volume de production et la valeur des exportations annuelles. En 2025, la croissance du secteur a atteint environ 4,35%, dépassant les prévisions de la Stratégie.

Sur le volet des infrastructures, le pays dénombre actuellement 7.343 établissements de production et d'élevage d'alevins (chiffres de 2025). Parmi eux, 2.725 structures sont soumises à l'octroi d'un certificat d'éligibilité, tandis que 4.618 autres font l'objet d'un suivi rigoureux de leurs conditions de production et de qualité. À ce jour, 71,14% de ces établissements ont été inspectés et certifiés conformes.

Maîtrise des technologies de reproduction et d’élevage

Au niveau de la gestion, Trân Dinh Luân, chef dudit département, affirme que le secteur s'est fixé pour mission de développer l'aquaculture de manière durable et efficace, en améliorant la productivité et la qualité des produits afin de répondre aux exigences du marché tout en garantissant la sécurité alimentaire nationale.

Les priorités se focalisent sur une restructuration profonde : opérer une transition forte entre l'aquaculture continentale et l'aquaculture marine, ainsi qu'entre l'élevage et la culture d'espèces aquatiques. Un accent particulier sera mis sur la mariculture, notamment la culture d'algues.

Le gouvernement encourage la diversification des espèces et des modes d'élevage en adaptant les surfaces et la production à chaque région économique et écologique, tout en optimisant les avantages comparatifs de chaque produit. Les entreprises sont appelées à appliquer les bonnes pratiques aquacoles (GAP) et des certifications tout en développant des zones de production intensive de haute technologie, utilisant des systèmes économes en eau et des protocoles de biosécurité pour protéger l'écosystème.

Concernant l’exploitation halieutique durable, il est impératif de réduire progressivement le volume des captures tout en augmentant l'efficacité de l'exploitation et en minimisant les pertes après récolte, de réorganiser les activités en mer selon le modèle de l'économie collective pour la pêche hauturière, et le modèle de cogestion pour les zones côtières, et de lier l'exploitation à la protection et au développement des ressources halieutiques. En particulier, le gouvernement fait appliquer strictement les réglementations relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin de prévenir, réduire et éliminer ces pratiques.

Selon la professeure associée et docteure Dang Thi Lua, directrice de l'Institut de recherche halieutique du Vietnam (VAFIS), la pêche et l'aquaculture continuent d’affirmer leur rôle de secteur économique de pointe au sein de l'agriculture et de l'environnement du pays. Elles contribuent de manière significative à la croissance des exportations ainsi qu'aux moyens de subsistance de millions de travailleurs dans les zones côtières et rurales. Par ailleurs, le secteur occupe une place stratégique dans le développement de l'économie maritime et la défense de la souveraineté nationale en mer.

Toutefois, malgré son essor, l'aquaculture vietnamienne reste confrontée à de nombreux défis, notamment les impacts du changement climatique et les exigences accrues en matière de traçabilité et de qualité des produits. Pour répondre à ces enjeux, il est impératif d'intensifier la recherche scientifique, de maîtriser les technologies de production de semences ainsi que les techniques d'élevage.

Face aux exigences de développement du pays dans la nouvelle période, le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour le secteur halieutique à l'horizon 2045. Ce dernier devra maintenir son rôle clé dans la structure économique agricole et maritime, faisant du Vietnam un centre mondial de transformation profonde des produits aquatiques, se hissant ainsi dans le top 3 des nations leaders au monde. La transition s'orientera vers la modernisation, la durabilité, une productivité accrue et une haute valeur ajoutée.

Afin de concrétiser ces ambitions, le gouvernement appelle à une implication massive de la science et de la technologie. Il est impératif de renouveler vigoureusement la vision et les modes de développement du secteur de l'Agriculture et de l'Environnement, et de la pêche en particulier, vers un modèle moderne, vert, écologique et efficace. Dans cette optique, la science, la technologie et l’innovation (STI) constituent le socle fondamental et le moteur principal.

En outre, dans un contexte de transition mondiale vers la croissance verte, l'économie circulaire et l'économie du savoir, les STI s'imposent plus que jamais comme des leviers stratégiques et des moteurs directs pour une croissance économique rapide et durable.

Texte et photos : Truong Giang/CVN