Le PM fixe des objectifs pour le secteur de l’agriculture et de l’environnement

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, dans l’après-midi du 29 avril à Hanoï, une séance de travail avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement consacrée à la mise en œuvre des missions assignées, ainsi qu’aux orientations stratégiques pour la période à venir, dans le cadre de la résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et des conclusions du Comité central du Parti relatives au plan de développement socio-économique et financier 2026-2030.

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Photos : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, l’agriculture et l’environnement constituent un secteur multisectoriel à large champ de compétences, détenant des ressources stratégiques majeures pour le développement national, notamment les terres, les forêts et les ressources minérales. Malgré un contexte difficile, le secteur a globalement rempli ses missions et contribué de manière significative aux résultats socio-économiques du pays.

Le ministère a notamment accéléré la finalisation du cadre institutionnel, en publiant à temps les décrets et textes d’application des lois entrant en vigueur au 1er janvier 2026. Il figure également parmi les trois ministères ayant proposé avec succès des mesures de réduction des procédures administratives et des conditions d’investissement, conformément aux orientations nationales de réforme.

Le ministère a par ailleurs activement coordonné la mise en œuvre de programmes nationaux ciblés, notamment la construction de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques. Il a également favorisé l’application des technologies dans la production agricole, contribuant à maintenir la dynamique de croissance des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles.

Lê Minh Hung a souligné le rôle central de ce secteur dans la création d’emplois, la stabilisation des conditions de vie de la population et la garantie de la sécurité alimentaire nationale. Il a également insisté sur son importance en tant que pilier de la stabilité macroéconomique et sociale.

Tout en saluant les résultats obtenus, le chef du gouvernement a relevé plusieurs défis majeurs, notamment les difficultés liées à la mobilisation et à l’exploitation des ressources foncières, forestières et minières, ainsi que les problèmes persistants de pollution environnementale dans certaines zones urbaines, bassins fluviaux et villages artisanaux. Il a également appelé à accélérer le décaissement des crédits pour les programmes nationaux et à poursuivre la simplification administrative.

Le Premier ministre a en outre mis en garde contre les impacts croissants du changement climatique, des catastrophes naturelles, ainsi que des barrières commerciales et environnementales internationales, qui exigent une transformation rapide des modèles de production agricole afin de préserver la compétitivité du secteur.

Dans cette perspective, il a demandé au ministère de poursuivre la réforme institutionnelle, de renforcer la décentralisation et la responsabilisation des autorités locales, ainsi que d’accélérer la numérisation des données foncières nationales. Il a également exigé l’achèvement rapide des mécanismes de gestion des crédits carbone et la révision des politiques relatives à la protection de l’environnement.

Plusieurs échéances ont été fixées, notamment la finalisation dans les plus brefs délais des mécanismes de répartition des investissements publics basés sur les résultats, la présentation de projets de lois et de politiques environnementales révisées en mai 2026, ainsi que la révision des plans d’aménagement foncier national au deuxième trimestre de l’année.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également demandé une réforme globale des politiques de soutien à l’agriculture et au développement rural, estimant nécessaire de regrouper les dispositifs existants en un cadre unifié, plus cohérent et plus efficace.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité alimentaire, d’améliorer les chaînes de valeur agricoles, de promouvoir la transformation numérique, de développer les technologies clés et de renforcer la coopération internationale, notamment dans le cadre des accords commerciaux et des engagements environnementaux.

Le ministère est également chargé de continuer à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), de prévenir les catastrophes naturelles, de protéger les ressources en eau et de traiter les problèmes de pollution urbaine dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN