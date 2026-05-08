Le Vietnam accélère la montée en gamme de son industrie du café

Au cours des quatre premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de café ont généré près de 3,7 milliards de dollars, en recul de 10,5% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.

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Malgré ce contexte défavorable lié à la baisse des cours mondiaux, le café transformé continue d’enregistrer une forte progression et gagne progressivement du terrain dans la structure des exportations.

Selon les données des douanes vietnamiennes, le Vietnam a exporté environ 791.090 tonnes de café entre janvier et avril 2026, soit une hausse de 9,4% en volume sur un an. Toutefois, la baisse des prix internationaux a pesé sur le chiffre d’affaires global du secteur. Les marchés anticipent en effet une poursuite du repli des cours avec l’arrivée prochaine de la nouvelle récolte brésilienne.

Dans ce contexte, les produits à forte valeur ajoutée apparaissent comme un levier essentiel pour l’industrie vietnamienne du café. Les produits transformés représentent désormais environ 7,2% du volume total exporté, mais près de 15,1% de la valeur totale des exportations. Sur les quatre premiers mois de l’année, les exportations de café transformé ont atteint 57.202 tonnes pour un chiffre d’affaires d’environ 553 millions de dollars, en hausse de 8,4% par rapport à la même période de 2025.

Face à l’érosion des prix à l’exportation, de nombreux experts considèrent désormais la transformation profonde comme une nécessité stratégique plutôt qu’une simple option de diversification.

Nguyên Quang Binh, expert du marché du café, estime que les prix mondiaux pourraient encore reculer de 20 à 30% en 2026. Dans ce contexte, l’augmentation du taux de transformation constitue, selon lui, une solution clé pour préserver une plus grande part de valeur ajoutée au sein de la filière vietnamienne.

Un marché mondial encore incertain

Parallèlement aux fluctuations des prix, les exportateurs vietnamiens doivent également faire face à des exigences croissantes sur les grands marchés internationaux, notamment en matière de traçabilité, de durabilité et de respect des normes environnementales.

Selon Trân Van Công, conseiller agricole du Vietnam auprès de l’Union européenne (UE), "l’UE demeure aujourd’hui le plus grand centre mondial de consommation et de transformation du café, avec environ 26,33 milliards de dollars d’importations annuelles". Le Vietnam en est le deuxième fournisseur, mais il subit une pression croissante liée aux normes "vertes" et aux exigences de transparence imposées par les consommateurs européens.

Pour Thai Nhu Hiêp, vice-président de l’Association vietnamienne du café et du cacao, "les perspectives de la campagne 2025-2026 restent globalement positives grâce à une production en hausse et à des prix relativement stables. Toutefois, le marché demeure marqué par de fortes incertitudes, notamment en raison de l’évolution encore imprévisible des politiques commerciales des grandes puissances économiques comme les États-Unis, la Chine ou les pays du continent américain".

À long terme, les exportations nationales de café pourraient dépasser les 8 milliards de dollars lors de la prochaine campagne. Néanmoins, l’objectif de 10 milliards de dollars reste particulièrement ambitieux dans le contexte actuel, d’autant que les changements de politiques commerciales sur les grands marchés pourraient entraîner une perte pouvant atteindre 20% de la valeur des exportations du secteur.

Texte et photo : Truong Giang/CVN