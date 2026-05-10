Les exportations vietnamiennes de tilapia vers le Brésil en forte hausse

Le Brésil a dépassé de manière inattendue les États-Unis pour devenir le premier marché d’importation de tilapia vietnamien, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour l’industrie halieutique en 2026.

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Photo : VNA/CVN

Après plusieurs années de forte dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels tels que les États-Unis et l’Europe, l’industrie vietnamienne du tilapia enregistre des signaux positifs avec l’essor rapide du marché brésilien, désormais premier importateur de ce produit au premier trimestre 2026. Cette évolution pourrait ouvrir un nouveau cycle de croissance pour l’un des produits aquatiques les plus prometteurs du Vietnam.

Selon les données de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), au cours des trois premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de tilapia vers le Brésil ont atteint près de 20 millions de dollars, représentant 52% du chiffre d’affaires total à l’exportation de ce produit. C’est la première fois que le Brésil dépasse les États-Unis pour occuper la première place des importateurs de tilapia vietnamien.

Cette progression est d’autant plus remarquable que le Brésil figure déjà parmi les grandes puissances mondiales de l’élevage de tilapia. Selon le ministère brésilien de la Pêche et de l’Aquaculture, la production nationale atteint actuellement environ 707.000 tonnes par an, soit près de 70% de la production aquacole totale du pays.

Cependant, la demande en produits de la mer continue de croître fortement dans ce pays sud-américain de plus de 200 millions d’habitants, notamment dans le segment des produits transformés et des filets surgelés. Cette situation pousse le Brésil à accroître ses importations afin de compenser l’insuffisance de l’offre locale, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes.

Photo : Truong Giang/CVN

De nombreuses entreprises soulignent que le tilapia vietnamien bénéficie d’atouts importants grâce à ses prix compétitifs, à la stabilité de son approvisionnement et à sa capacité à répondre à des commandes de grande ampleur. Dans un contexte de fluctuations des prix mondiaux des poissons à chair blanche, le tilapia apparaît comme une alternative attractive pour de nombreux importateurs en raison de son coût plus abordable que celui de la morue ou du colin.

Diversification des marchés à l’exportation

Outre le Brésil, d’autres marchés tels que le Mexique, le Moyen-Orient et certains pays asiatiques augmentent également leurs importations de tilapia vietnamien. Cette tendance constitue un signal encourageant pour l’industrie halieutique vietnamienne, qui cherche à diversifier ses débouchés alors que les exportations de crevettes et de pangasius restent confrontées à une forte pression concurrentielle et à la volatilité des prix.

Selon la VASEP, les surfaces consacrées à l’élevage du tilapia au Vietnam continuent de s’étendre afin de répondre à la hausse rapide de la demande mondiale. Des localités telles que Hai Duong, Hung Yên, Bac Giang, Dông Nai et An Giang développent activement des modèles d’élevage de tilapia de haute technologie destinés à l’exportation.

Parallèlement à ces opportunités, les entreprises vietnamiennes doivent toutefois relever plusieurs défis. Le Brésil renforce actuellement ses mesures de contrôle des importations, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, afin de protéger sa filière nationale. Les exigences relatives à la traçabilité, aux normes sanitaires et à la quarantaine deviennent de plus en plus strictes.

En outre, la concurrence internationale s’intensifie, notamment avec la Chine - premier exportateur mondial de tilapia - qui continue d’élargir ses parts de marché grâce à ses économies d’échelle et à des prix particulièrement compétitifs.

Truong Giang/CVN