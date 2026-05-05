Agriculture

INN : mobilisation résolue pour lever le "carton jaune" sur les produits halieutiques

Malgré des avancées technologiques et juridiques majeures saluées par la Commission européenne en 2026, le Vietnam fait face à des lacunes locales persistantes. Le gouvernement intensifie désormais sa mobilisation générale pour rectifier ces insuffisances et obtenir enfin la levée du "carton jaune".

>> Hô Chi Minh-Ville renforce la lutte contre la pêche INN grâce à la numérisation des données

>> Pêche INN : le Premier ministre appelle à mettre fin aux lacunes

>> Lutte contre la pêche INN : Hô Chi Minh-Ville déterminée à lever le "carton jaune"

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, après plus de huit années de déploiement coordonné des mesures de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et de mise en œuvre des recommandations de la CE, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs. Le cadre juridique a été globalement achevé, avec la mise en place de systèmes de gestion, de surveillance des navires de pêche et de traçabilité conformes aux normes internationales et adaptés aux réalités du secteur halieutique national.

À ce jour, les infrastructures de données au service de la gestion des pêches et de la lutte contre l’INN sont quasiment finalisées. Elles comprennent notamment la base de données nationale des pêches (VNfishbase), le système de surveillance des navires (VMS), le système électronique de traçabilité des produits de la pêche, ainsi que la base de données relative aux sanctions administratives dans le secteur halieutique. Ces systèmes sont interconnectés, synchronisés entre les échelons administratifs et reliés à la base nationale de données démographiques via VNeID.

Lors de la cinquième mission d’inspection de la CE (mars 2026), des progrès ont été reconnus, en particulier dans le traitement des infractions IUU, notamment les activités de pêche illégale dans les eaux étrangères. Le niveau de conformité juridique des pêcheurs s’est sensiblement amélioré.

Cependant, plusieurs insuffisances persistent et constituent les principaux obstacles à la levée du "carton jaune". Certaines localités n’appliquent pas strictement les règles relatives au marquage des navires, à l’immatriculation ou au contrôle des entrées et sorties portuaires. Le suivi des volumes débarqués reste encore lacunaire.

Par ailleurs, les procédures de traitement des infractions restent lentes, avec un manque de coordination interinstitutionnelle et une mise à jour des données non conforme aux exigences de la CE.

Ces limites s’expliquent principalement par des capacités d’application de la réglementation encore inégales au niveau local, un pilotage parfois insuffisamment rigoureux, ainsi qu’un manque de financement. Les infrastructures portuaires, les technologies de surveillance et les ressources humaines ne répondent pas encore pleinement aux exigences. L’absence d’alternatives économiques durables pour les pêcheurs contribue également à la persistance des infractions.

Une mobilisation générale contre la pêche INN

Dans l’objectif de lever rapidement le "carton jaune", Hô Chi Minh-Ville s’emploie à finaliser les politiques de soutien au développement durable du secteur halieutique, incluant la reconversion professionnelle, le démantèlement des navires obsolètes, l’installation des dispositifs de surveillance des navires (VMS) et le déploiement du journal de pêche électronique. Ces mesures doivent être achevées d’ici le deuxième trimestre 2026.

La municipalité prévoit également de réexaminer l’enregistrement des navires éligibles, de renforcer les contrôles et d’interdire strictement l’exploitation des navires non conformes. En parallèle, la coopération interprovinciale avec Lâm Dông, Dà Nang, Quang Tri et Ninh Binh est intensifiée afin de contrôler rigoureusement les activités de pêche et de sanctionner sévèrement les infractions, notamment celles liées aux dispositifs de surveillance.

D’après les statistiques du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, la flotte locale compte 4.445 navires, dont 100% sont immatriculés et intégrés dans le système VNfishbase ; toutefois, 398 navires ne remplissent pas encore les conditions requises pour l’exploitation.

Dans la province de Quang Ninh, après une phase axée sur la normalisation et le renforcement de la gestion, l’année 2026 est placée sous le signe d’une action résolue visant à prévenir toute nouvelle infraction. Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Van Công, a indiqué que le déploiement du journal de pêche électronique (eCDT) a été étendu à 2.489 navires (soit plus de 60%), avec un contrôle de plus de 7.200 mouvements portuaires. Cette avancée contribue à la transparence de la chaîne d’exploitation et de commercialisation, tout en renforçant les capacités de traçabilité pour répondre aux exigences strictes des marchés internationaux.

Le 25 avril dernier, le Premier ministre a publié une dépêche officielle exigeant la correction complète des insuffisances dans la lutte contre la pêche INN. Il y est clairement stipulé que les responsables des ministères, des secteurs et des collectivités locales seront tenus pleinement responsables devant le gouvernement si ces insuffisances persistent et compromettent les efforts de levée du "carton jaune".

Le gouvernement demande également l’achèvement rapide du cadre juridique, notamment par l’adoption d’un nouveau décret remplaçant le décret n°38/2024/NĐ-CP relatif aux sanctions administratives dans le secteur halieutique. Une révision globale du système juridique est en cours afin de proposer des ajustements garantissant une lutte efficace contre la pêche INN, tout en favorisant un développement durable, responsable et intégré du secteur halieutique vietnamien.

Parallèlement, les ministères concernés s’attachent à standardiser les données relatives aux navires et aux infractions, à classifier clairement les cas traités ou en attente de traitement pour des raisons de force majeure, et à préciser les responsabilités locales en cas de défaillance de gestion.

Enfin, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP), renforce les obligations des entreprises exportant vers l’Union européenne. Il est exigé que 100% des entreprises procèdent à une auto-évaluation, à une mise en conformité et assument pleinement leurs responsabilités.

Quang Châu/CVN