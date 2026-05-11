Rebond des prix du riz vietnamien à l’exportation

Après plus d’un an de forte baisse, les prix du riz vietnamien à l’exportation repartent à la hausse grâce à la reprise de la demande mondiale.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’Association vietnamienne des vivres, le riz Jasmine vietnamien est actuellement proposé entre 513 et 517 dollars la tonne, soit une hausse d’environ 30 dollars par rapport à avril 2026. Le riz parfumé à 5% de brisures se négocie entre 510 et 520 dollars la tonne, en hausse de 25 à 30 dollars, soit une progression de 5 à 7%. Comparé à la même période de l’an dernier, le prix du riz à 5% de brisures est supérieur d’environ 100 dollars la tonne, soit une augmentation de près de 25%. Les prix du riz à 25% et à 100% de brisures ont également progressé d’environ 15%.

Dans le delta du Mékong, les prix du paddy et du riz sur le marché intérieur se redressent également depuis le début du mois de mai. Les prix du paddy ont augmenté de 200 à 300 dôngs par kilogramme par rapport à la fin du mois d’avril, tandis que ceux du riz ont progressé de 300 à 500 dôngs le kilogramme selon les catégories.

L’Association vietnamienne des vivres a recommandé au gouvernement et aux ministères concernés de renforcer les échanges avec la Chine et les Philippines afin de faciliter davantage le commerce du riz. Elle appelle également à poursuivre l’ouverture de nouveaux marchés, notamment en Afrique, considérée comme une région à fort potentiel pour le riz vietnamien.

Par ailleurs, l’Association vietnamienne des vivres a appelé les autorités à travailler avec les compagnies maritimes afin de stabiliser les calendriers de transport et de maintenir les dessertes maritimes.

VNA/CVN