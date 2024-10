La Thaïlande stimule l'industrie du contenu numérique

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement d'une politique par l'Agence de promotion de l'économie numérique (DEPA) visant à promouvoir le développement de cette industrie et à créer de nouvelles opportunités de carrière pour les jeunes. S'exprimant lors d'une conférence de presse le 9 octobre, le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et de la Société numériques Prasert Chantararuangthong a souligné l'importance des sports électroniques et des jeux en tant que moteurs clés de l'économie numérique de la Thaïlande, stimulant la croissance économique et créant de nouveaux emplois pour les jeunes. En investissant dans cette industrie, la Thaïlande peut se positionner comme un leader dans le monde numérique, a déclaré Prasert. À cette fin, la DEPA a formulé un plan global pour relever les défis dans l'industrie des sports électroniques et des jeux. Le plan comprend des initiatives visant à renforcer les compétences et l'expertise, à développer les infrastructures et les écosystèmes et à établir des réglementations de soutien.

