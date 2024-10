Pékin lance des services de soutien aux personnes de 80 ans ou plus

Ces 20 dernières mesures concernent le renforcement des enquêtes sur la demande et des garanties de base, l'optimisation des installations de services, l'expansion des services inclusifs, l'amélioration de l'offre de services médicaux, ainsi que la professionnalisation, la normalisation et la numérisation des services concernés. Ces mesures visent principalement les personnes de la ville âgées de 80 ans ou plus, y compris celles qui sont physiquement ou cognitivement handicapées, a déclaré Guo Hanqiao, directeur adjoint du bureau des affaires civiles. Selon les statistiques, la capitale chinoise compte actuellement 698.000 citoyens âgés de 80 ans ou plus, dont 163.600 ont perdu la capacité de prendre soin d'eux-mêmes, selon M. Guo.

Xinhua/VNA/CVN