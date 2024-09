Thaïlande : politiques fondamentales pour développer l'économie numérique

Le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques (DES) poursuivra ses huit politiques fondamentales en mettant l'accent sur la lutte contre la fraude en ligne et la création d'une économie numérique durable.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant le 8e anniversaire du ministère le 17 septembre, Prasert Jantararuangthong, vice-Premier ministre et ministre DES, a déclaré que les huit politiques font partie de sa mission de soutien au moteur de croissance de la Thaïlande basé sur l'amélioration des capacités numériques du pays, la création de stabilité et de sécurité au sein de l'économie numérique et l'augmentation du potentiel du capital humain numérique.

Huit politiques fondamentales

Les huit politiques comprennent la résolution des menaces en ligne ; la résolution du problème des fuites de données des agences d'État ; la promotion de la mise en œuvre numérique dans les régions du pays ; la politique du cloud d'abord ; le développement de l'intelligence artificielle (IA) ; la main-d'œuvre numérique ; le renforcement des startups et des petites et moyennes entreprises ; et l'amélioration du classement de compétitivité du pays.

Prasert Jantararuangthong a déclaré que tous les chiffres liés aux politiques se sont considérablement améliorés par rapport aux six mois précédents et à l'année dernière.

De novembre 2023 au 31 août de cette année, les opérations du Centre d'opérations anti-escroquerie en ligne (AOC) se sont améliorées dans tous les domaines.

Les dommages causés par la criminalité en ligne en août se sont élevés à 75 millions de THB (2,25 millions d'USD) par jour, en baisse de 36% par rapport aux 116 millions de THB par jour entre janvier et juin.

Entre novembre de l'année dernière et août de cette année, le centre a reçu 985 538 appels, soit 3.231 appels par jour en moyenne.

L'AOC a également suspendu 291.256 comptes bancaires, soit 1.107 comptes par jour en moyenne au cours de la même période. Le ministère, en collaboration avec les agences concernées, a fermé 138.660 URL jugées illégales au cours de la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, soit une multiplication par 11 par rapport à la même période de l'exercice 2023.

Le classement de la Thaïlande en matière de compétitivité numérique en 2023 a grimpé de cinq places, passant de la 40e à la 35e place en 2022. Le pays vise à figurer dans le top 30 d'ici 2026.

