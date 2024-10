La Thaïlande et Singapour renforcent leur coopération économique et de défense

Ces points ont été abordés lors d'une réunion le 9 octobre entre a Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra et son homologue singapourien Lawrence Wong en marge des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN au Laos. Paetongtarn Shinawatra a sollicité le soutien de Singapour dans l'économie numérique, l'intelligence artificielle (IA) et le transport numérique, ainsi que dans l'exportation de produits agricoles et alimentaires thaïlandais tels que les œufs et le porc biologiques. Le tourisme, principal moteur de l'économie thaïlandaise, a également été évoqué, a déclaré un porte-parole du gouvernement thaïlandais dans un communiqué. En matière de défense, les deux pays ont convenu d'étendre les exercices militaires conjoints et de continuer à coopérer en matière de réponse aux catastrophes naturelles et de cybersécurité, selon un communiqué de presse publié sur le site Internet du gouvernement thaïlandais.

VNA/CVN