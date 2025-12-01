Le Vietnam exhorté à accélérer son développement en biotechnologie

La biotechnologie n'est pas seulement une discipline scientifique, mais une forme d'"infrastructure de connaissances" stratégique, essentielle à la santé, à l'alimentation et à la sécurité environnementale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance économique.

>> Le gouvernement publie un programme d'action pour le développement des biotechnologies

>> La biotechnologie, un levier pour accroître la valeur de l'agriculture vietnamienne

>> Biotechnologie : l’amitié Vietnam - Cuba se concrétise par un nouveau réseau

Photo : VNA/CVN

Le Dr. Huynh Thanh Dat, vice-président de la Commission de l'information, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, a fait cette déclaration lors d'une conférence scientifique nationale à Hô Chi Minh-Ville le 29 novembre.

S'exprimant lors de cette conférence sur la stratégie de développement de la biotechnologie pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2045, organisée par l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM), Huynh Thanh Dat a souligné que cette conférence témoigne d'une forte volonté politique et d'aspirations nationales au développement dans un domaine largement considéré comme un nouveau moteur de compétitivité mondiale.

"Nous devons identifier et lever avec franchise les obstacles institutionnels, infrastructurels et liés aux ressources humaines qui freinent le développement du secteur des biotechnologies", a-t-il déclaré, soulignant que les biotechnologies exigent à la fois une vision à long terme et une action décisive et immédiate.

"Si nous restons concentrés uniquement sur la recherche sans transformer les résultats en produits concrets et en capacités de commercialisation, il sera difficile d'atteindre les objectifs clés fixés par les résolutions du Parti", a-t-il ajouté.

Il a invité l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM) à renforcer son rôle de pôle d'excellence en recherche interdisciplinaire, à approfondir la collaboration université-industrie et à promouvoir la création d'entreprises dérivées afin de concrétiser les découvertes scientifiques.

Lors de cet événement, Nguyên Thi Thanh Mai, vice-chancelière de la VNU-HCM, a chaleureusement accueilli les délégués, insistant sur l'importance d'élaborer une stratégie novatrice pour le développement des biotechnologies dans le pays.

Le marché mondial des biotechnologies était évalué à 1.800 milliards de dollars en 2025 et devrait doubler d’ici 2030. Pourtant, le Vietnam ne représente que moins de 0,1% de ce marché.

"Malgré de solides bases en intelligence artificielle et en biotechnologies, avec plus de 250 experts et chercheurs, notre capacité à transformer la recherche en produits commercialisables demeure limitée", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la conférence offrait une plateforme essentielle permettant aux experts et aux scientifiques d’échanger avec l’industrie et d’identifier des solutions pour aider le Vietnam à rejoindre les leaders régionaux des biotechnologies.

"Nous attendons de toutes les parties prenantes qu’elles unissent leurs forces et leurs ressources pour rester compétitives au niveau régional. Si nous n’agissons pas maintenant, le Vietnam risque de rater le coche de la croissance mondiale rapide des biotechnologies", a-t-elle affirmé.

Confiante dans la science et la technologie et forte de la détermination du système politique, elle a exprimé l’espoir que cet atelier générerait des solutions novatrices et des réformes politiques pour accélérer la production de produits biotechnologiques de haute qualité "Made in Vietnam".

Le professeur Soo Han Sen, directeur du programme MSCSI à l'École de chimie, de génie chimique et de biotechnologie (CCEB) de l'Université technologique de Nanyang (NTU) de Singapour, a déclaré que l'école menait des recherches de pointe et formait la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs.

"À la CCEB, nous sommes convaincus que la collaboration interdisciplinaire - englobant la chimie, la biotechnologie, le génie biomédical et la science des données - est essentielle pour relever les défis mondiaux en matière de santé, d'énergie, de sécurité alimentaire et de développement durable", a-t-il affirmé.

Il a réaffirmé l'engagement de la NTU à former les étudiants grâce à des programmes tels que le Master of Science in Chemical Sciences & Instrumentation (MSCSI), qui leur offrent une formation de pointe en laboratoire, des capacités de recherche et une expérience pertinente pour l'industrie.

"Nous sommes impatients de renforcer nos partenariats avec les universités, les instituts de recherche et l'industrie vietnamiens afin de favoriser la mobilité des talents, la recherche conjointe et l'innovation, au bénéfice de nos deux pays et de la région", a-t-il ajouté.

Le président du groupe CT, Trân Kim Chung, a déclaré que cette conférence nationale constituait un forum stratégique pour définir la voie du développement de la biotechnologie au Vietnam à l'ère de l'innovation.

"Ce partenariat tripartite – associant le gouvernement, le monde universitaire et les entreprises – sera le moteur essentiel permettant au secteur biotechnologique vietnamien de réaliser des progrès décisifs dans les années à venir", a-t-il déclaré.

Le groupe CT a réaffirmé son engagement à long terme auprès des ministères centraux et de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, en se concentrant sur cinq priorités : la recherche et le transfert de technologies, le développement de spin-offs en biotechnologie, la formation de ressources humaines de haut niveau, le conseil en stratégie nationale et l’application de technologies de pointe - notamment un jumeau numérique national, une économie quasi spatiale et l’informatique quantique – afin de renforcer les capacités biotechnologiques du pays.

Le groupe a également plaidé pour le lancement rapide du programme "Soleil rose", une initiative de greffe de cornée qui pourrait redonner la vue à 600.000 personnes malvoyantes à travers le pays et s’étendre ultérieurement à toute l’Asie du Sud-Est, marquant ainsi une étape importante pour la médecine régénérative et les technologies biomédicales au Vietnam.

VNA/CVN