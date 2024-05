La Thaïlande va passer au tourisme tôt le matin et en soirée dans un contexte de chaleur extrême

Comme le rapporte le Bangkok Post, Somradee Chitchong, vice-gouverneuse chargée du marketing intérieur chez TAT, a déclaré que l'agence se concentrerait sur les campagnes promotionnelles vers le tourisme tôt le matin et la nuit afin d'éviter la chaleur intense de la journée.

Elle a déclaré que le temps caniculaire a découragé les Thaïlandais, en particulier les personnes âgées, de voyager. Beaucoup évitent les lieux extérieurs, tels que les temples, et optent pour des activités intérieures ou des sites touristiques avec de l'air frais, comme des cascades.

Afin de stimuler les revenus des opérateurs locaux qui perdent des revenus à cause de la météo, la TAT prévoit de promouvoir des activités plus adaptées le matin, le soir et la nuit, comme la course à pied, la pagaie en bateau ou l'observation des étoiles.

Somradee Chitchong a déclaré que le TAT prévoit également d'améliorer le marché pendant la saison des pluies, en particulier dans le nord et le nord-est, pour compenser les pertes dues à la persistance de la brume toxique PM2,5 plus longtemps que prévu dans ces zones.

