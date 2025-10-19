Philippines : cinq personnes tuée au passage d'une tempête tropicale

Cinq membres d'une même famille sont décédés au passage de la tempête tropicale Fengshen qui a balayé l'île de Luçon aux Philippines, ont annoncé dimanche 19 octobre la police et les responsables des secours locaux.

Les cinq victimes, dont un enfant de deux ans et un autre de onze ans, ont été écrasées par la chute d'un arbre sur leur maison à l'aube, a indiqué un responsable de la police, Sonny Ombajino, cité par des médias.

L'accident s'est produit près de la ville de Pitogo, à environ 153 km au sud-est de la capitale Manille, alors que la tempête balayait la partie méridionale de l'île de Luçon dans la nuit de samedi à dimanche.

La tempête Fengshen traversait la baie de Manille dimanche 19 novembre en fin de matinée, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h, selon le service météorologique national.

Au moins 47.000 personnes ont été évacuées depuis samedi 18 octobre de leurs domiciles vers des abris temporaires, ont déclaré les responsables locaux des catastrophes.

Les services météorologiques philippins ont mis en garde contre d'éventuelles inondations côtières et glissements de terrain.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

