Les exportations de produits aquatiques établissent un nouveau record

En 2025, malgré les défis posés par les droits de douane réciproques, le risque d’une hausse exceptionnelle des taxes antidumping sur la crevette et le durcissement des barrières techniques, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont réalisé une performance remarquable, établissant un record historique de plus de 11,34 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), l’année dernière a été marquée par un environnement commercial particulièrement exigeant qui a, paradoxalement, favorisé des percées au-delà des prévisions. En décembre, les exportations de crevettes ont atteint près de 336 millions de dollars (+3,1% par rapport à novembre), tandis que celles de pangasius se sont établies à plus de 182 millions de dollars. Les exportations d’autres mollusques ont enregistré une hausse spectaculaire de 296%, bien que sur une base encore modeste. À l’inverse, le thon a accusé un net recul en fin d’année, tout comme les exportations d’autres poissons.

Sur l’ensemble de l'année 2025, la crevette est restée le pilier du secteur avec 4,65 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de près de 20%, représentant près de 41% du chiffre d'affaires total. Le pangasius a généré 2,19 milliards de dollars (+8,1%), suivi par les autres poissons (2,16 milliards). Le thon a été le produit le plus en difficulté, plafonnant à 913 millions de dollars, tandis que les autres mollusques ont maintenu une croissance stable de près de 20%.

Selon la VASEP, la hausse de la demande mondiale de stockage alimentaire, ainsi que l’exploitation efficace des accords de libre-échange (CPTPP, EVFTA, RCEP), ont soutenu cette dynamique.

Face aux incertitudes croissantes des politiques tarifaires et des barrières techniques américaines, les entreprises ont nettement réorienté leurs marchés. Le CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - Accord de Partenariat Transpacifique Global et Progressiste) est resté un moteur de croissance majeur, avec 3,07 milliards de dollars d’exportations de produits aquatiques en 2025 (+22% par rapport à 2024), grâce à des marchés stables comme le Japon, le Canada et l’Australie.

Photo : Vneconomy/CVN

La Chine (y compris Hong Kong) s’est imposée comme le marché à la croissance la plus rapide parmi les grands débouchés, atteignant 2,45 milliards de dollars (+29%), portée par la forte demande de produits frais et vivants.

Les exportations vers l’UE se sont élevées à près de 1,2 milliard de dollars (+12,5%), malgré l’impact persistant du "carton jaune" contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

En revanche, les contraintes réglementaires ont lourdement pesé sur les exportations vers les États-Unis en fin d'année, bien que l’exercice 2025 s’est clôturé sur une légère hausse de 3%.

Pour la VASEP, le franchissement du seuil symbolique des 11 milliards de dollars illustre la résilience et l'agilité du secteur, même si les perspectives pour 2026 restent suspendues aux évolutions des politiques commerciales mondiales.

VNA/CVN