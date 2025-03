Industrie automobile : le président du groupe Skoda Auto reçu à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Klaus Zellmer a précisé que Skoda Auto était le plus grand constructeur automobile de la République tchèque. En 1991, il a été privatisé et est devenu une partie du groupe allemand Volkswagen.

Au Vietnam, en 2022, Skoda Auto et Thành Công Group (TC Group) ont signé un accord de coopération pour la fabrication et la distribution de véhicules de marque Skoda, dans le but de localiser, d'appliquer des technologies modernes et de l'énergie propre. En septembre 2023, des modèles Skoda entièrement importés ont été officiellement lancés sur le marché vietnamien.

Le projet de construction de l'usine automobile Thành Công Viêt Hùng dans la province de Quang Ninh est le projet central du complexe automobile et auxiliaire du parc industriel de Viet Hung, investi par TC Group. L’usine a été construite début 2023 et inaugurée le 26 mars 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l'usine automobile Thành Công Viêt Hùng pour son inauguration officielle, marquant une étape concrète dans la coopération entre le Vietnam et la République tchèque, en particulier après que les deux pays ont convenu d’élever leurs relations au niveau du partenariat stratégique.

Il a indiqué que dans la vision et le plan à long terme pour sa croissance et son développement, le Vietnam se concentrait sur l'augmentation du taux de localisation, la transformation verte et la transformation numérique dans la production, le développement de l'industrie automobile pour promouvoir la transition vers des moyens de transport durables, y compris les véhicules électriques.

Le gouvernement vietnamien s’engage à toujours accompagner et partager avec les entreprises, en veillant à ce que celles-ci fonctionnent légalement, sainement et efficacement et est prêt à écouter les commentaires, à améliorer l'efficacité de la coopération, a dit Pham Minh Chinh, tout en suggérant que Skoda Auto renforce les investissements, les affaires et la coopération avec les entreprises vietnamiennes dans le domaine de l'industrie automobile.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à Skoda de rechercher et de produire des moteurs, des composants et des équipements pour d'autres constructeurs automobiles du Vietnam tels que Truong Hai et Vinfast ; de diversifier les produits tels que les wagons, les véhicules de transport et les machines au service des PME ; d’envisager des opportunités de coopération pour que les entreprises vietnamiennes participent plus profondément aux chaînes de production et d’approvisionnement de Skoda et Volkswagen, en particulier dans la région de l’Asie du Sud-Est ; de continuer à rechercher et à modifier les conceptions ; de produire des lignes de voitures adaptées aux tendances et aux goûts du marché vietnamien en particulier et de l'Asie du Sud-Est en général.

Il faut aussi promouvoir le développement de l'industrie lourde au service de la production automobile au Vietnam à travers le groupe Thành Công et d'autres partenaires ; promouvoir le transfert de technologies, les lignes de production intelligentes et soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans les industries métallurgiques et mécaniques ; de développer la production et les activités dans les secteurs où Skoda possède des atouts et le Vietnam a une demande dans l'esprit des "avantages harmonisés et des risques partagés", a-t-il ajouté.

Klaus Zellmer a déclaré que les résultats actuels de la coopération de Skoda Auto au Vietnam n’étaient que des résultats initiaux, souhaitant avoir plus de "pièces" pour compléter le tableau global de l'industrie automobile vietnamienne.

En particulier, Skoda Auto souhaite accroître ses investissements, ses activités et développer l’écosystème de l’industrie automobile au Vietnam, notamment la production de batteries et de produits et équipements d’entrée de gamme. Klaus Zellmer a souhaité que le Vietnam continue à développer des infrastructures telles que les ports maritimes, la logistique et à améliorer la qualité des ressources humaines pour servir le développement de l'industrie automobile à l'avenir.

VNA/CVN