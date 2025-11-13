COP30 à Belém : dialogue constructif et expériences partagées pour l’action climatique

Sous la présidence brésilienne, les négociations de la COP30 s’ouvrent dans un esprit de coopération. Tandis que les délégations saluent des premiers progrès sur l’adaptation et la transition juste, la Chine met en avant son modèle de marché du carbone, inspirant la communauté internationale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La présidence brésilienne de la 30e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) a fait état mercredi 12 novembre des premiers progrès réalisés dans les négociations sur le climat, soulignant "l'esprit constructif" qui règne parmi les délégations participantes.

Lors d'une conférence de presse marquant le deuxième jour des discussions à Belém, le président de la COP30, André Correa do Lago, la directrice exécutive Ana Toni, le stratège en chef Tulio Andrade et la directrice du département climat du ministère brésilien des Affaires étrangères, Liliam Chagas, ont présenté un aperçu des discussions en cours depuis l'ouverture de la conférence lundi.

Mme Chagas a déclaré que les négociations avaient repris sérieusement mardi après les séances plénières de lundi10 novembre et qu'elles avaient jusqu'à présent conservé "un ton positif dans toutes les salles" où elles se sont déroulées. Elle a noté que les premiers échanges avaient porté sur la promotion des priorités clés tout en renforçant la coopération multilatérale.

L'un des principaux objectifs est que les délégués réalisent des progrès mesurables en matière d'adaptation au changement climatique, notamment en sélectionnant jusqu'à 100 indicateurs pour orienter l'objectif mondial d'adaptation. Cet objectif est un engagement clé de l'accord de Paris de 2015 visant à renforcer la capacité d'adaptation et à soutenir la résilience climatique mondiale.

Parmi les autres points centraux à l'ordre du jour figurent la poursuite des efforts dans le cadre du programme de travail sur la transition juste et les discussions sur la mise en œuvre des résultats du premier bilan mondial au titre de l'accord de Paris.

La COP30, qui se déroule jusqu'au 21 novembre, rassemble des représentants de près de 200 pays et régions afin d'accélérer les mesures d'atténuation, d'adaptation et de financement dans le cadre climatique de l'ONU.

Développement du marché chinois du carbone

L'expérience de la Chine dans le développement de son marché national du carbone a attiré l'attention mondiale des participants à la COP30 qui se tient actuellement à Belem, au Brésil.

Li Gao, vice-ministre chinois de l'Écologie et de l'Environnement, a présenté lundi 10 novembre les enseignements tirés par la Chine dans le développement d'un tel marché lors d'un événement parallèle intitulé "Développement de haute qualité et partage de l'expérience du marché chinois du carbone" au "Pavillon chinois".

M. Li a détaillé trois enseignements majeurs tirés de l'expérience chinoise : la création d'un marché adapté aux conditions nationales, l'amélioration de la qualité et de la gestion des données grâce à la technologie, et l'approfondissement de la coopération internationale et de la reconnaissance mutuelle sur les marchés du carbone.

Depuis 2024, le système d'échange de quotas d'émission de la Chine s'est étendu aux industries de l'acier, du ciment et de l'aluminium, a-t-il indiqué, ajoutant qu'à la fin du mois d'octobre 2025, le volume cumulé des échanges avait dépassé 770 millions de tonnes de quotas de carbone, pour une valeur totale de plus de 51,8 milliards de yuans (environ 7,3 milliards de dollars).

Le marché volontaire de réduction des émissions connaît également une croissance rapide, favorisant les technologies à faible émission de carbone et la monétisation des produits écologiques, a-t-il fait savoir.

Des représentants de plusieurs pays et organisations internationales ont partagé leur expérience dans le développement de leurs propres marchés du carbone.

Valerie Hickey, directrice mondiale pour le changement climatique à la Banque mondiale, a qualifié le système chinois d'échange de quotas d'émission de "modèle de croissance stable et en expansion" et a exhorté la communauté internationale à renforcer les échanges afin de rendre les marchés du carbone plus efficaces et plus inclusifs.

Diana Acconcia, directrice des affaires internationales et du financement climatique à la Direction générale de l'action pour le climat de la Commission européenne, s'est réjouie de voir la Chine améliorer son système d'échange de quotas d'émission.

L'Union européenne est prête à approfondir sa coopération avec la Chine en matière de tarification du carbone et à aider d'autres pays en développement à mettre en place des systèmes efficaces, a-t-elle déclaré.

Xinhua/VNA/CVN