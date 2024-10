XIXe Sommet de la Francophonie

La musique et des arts traditionnels du Vietnam présentés au Village de la Francophonie

Un programme spécial présentant la musique traditionnelle et les estampes populaires de Dông Hô du Vietnam a eu lieu le 5 octobre au Village de la Francophonie, dans le cadre des activités en marge du XIX e Sommet de la Francophonie tenu les 4 et 5 octobre à Paris, en France.

Photo : VNA/CVN

Le quan ho (chant alterné traditionnel de la région du Kinh Bac), les chants folkloriques des trois régions Nord, Centre et Sud du Vietnam, des danses folkloriques et des arts traditionnels vietnamiens, ont eu l'occasion de rayonner dans le Village de la Francophonie.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature de Hanoï, Lê Xuân Kiêu, a déclaré que le stand du Vietnam était géré par la ville de Hanoï, dans le but de présenter et de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès des amis de la communauté francophone.

Le stand du Vietnam était décoré de photos présentant les patrimoines vietnamiens reconnus par l'UNESCO. En outre, une partie de la quintessence des villages artisanaux de Thang Long-Hanoï a également été mise en valeur.

VNA/CVN