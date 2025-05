Les députés de l'AN discutent de quatre projets de loi le 6 mai

Dans le cadre de la 9 e session de la XV e Assemblée nationale à Hanoï, les députés écoutent mardi matin 6 mai des documents et rapports de vérification relatifs au projet de loi sur les sciences, les technologies, l'innovation, ainsi qu'au projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la qualité des produits et des marchandises.

Les députés discutent également du projet de loi sur les enseignants qui comprend 9 chapitres et 46 articles, soit une réduction de 4 articles par rapport à l'édition présentée lors de la 8e session de l'Assemblée nationale.

Le projet de loi modifié prévoit la suppression de la règle spécifique concernant l'augmentation d'un échelon dans le système de grades de la fonction publique pour les enseignants nouvellement recrutés et classés pour la première fois. Le projet propose désormais de positionner les salaires des enseignants au niveau le plus élevé du secteur public.

L'un des points les plus débattus concernait l'âge de la retraite. Certains députés ont souligné la nécessité de définir plus clairement les critères permettant aux enseignants de travailler au-delà du seuil de départ à la retraite, exprimant notamment des inquiétudes quant à leur pertinence dans les niveaux préscolaire et de l'enseignement général.

Dans l'après-midi du même jour, les députés discuteront en groupe du projet de loi sur les sciences, les technologies et l'innovation, du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la qualité des produits et des marchandises et du projet de loi amandée sur l'énergie nucléaire.

