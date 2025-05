Le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, rencontre son homologue kazakh

Le vice-Premier ministre et ministre des AE du Kazakhstan, Murat Nurtleu, a qualifié la visite du secrétaire général Tô Lâm d'étape historique, susceptible de définir un nouveau cadre et de dynamiser l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Kazakhstan. Il a exprimé sa conviction que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique ouvrirait des perspectives et des opportunités considérables dans tous les domaines de coopération.

De son côté, Bùi Thanh Son a affirmé que cette visite traduisait la confiance politique profonde et la volonté des deux pays de faire progresser leurs relations bilatérales vers une nouvelle phase de développement.

Les deux parties sont convenus de l’importance d’élaborer un plan d’action et une feuille de route afin de concrétiser le cadre de partenariat stratégique récemment établi. Ils ont souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière sérieuse et efficace les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays ; de promouvoir et de soutenir l’envoi de délégations de travail entre ministères, branches et localités pour discuter de programmes et de projets de coopération concrets. ainsi que de négocier et signer des documents et accords destinés à créer un cadre juridique solide et favorable au renforcement des liens dans des domaines tels que l’économie et le commerce, l’investissement, les transports et la logistique, l’agriculture, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, la défense et la sécurité, les échanges culturels, l’éducation et la formation, le tourisme, la coopération professionnelle et les relations entre localités.

Elles ont également marqué leur accord sur la nécessité de dynamiser les mécanismes de coopération existants et d’explorer la mise en place de nouvelles structures de consultation et de collaboration, en particulier dans les domaines stratégiques. Se félicitant des résultats concrets obtenus récemment par leurs ministères des AE, les deux délégations ont convenu de pérenniser les consultations politiques au niveau des vice-ministres, de multiplier les échanges de délégations et de favoriser les rencontres de haut niveau en marge des conférences et forums multilatéraux.

L’objectif de ces efforts concertés est d’optimiser l’examen de la coopération bilatérale, de garantir une coordination sans faille et d’accélérer la réalisation des programmes, plans, projets et accords établis entre les deux nations, leurs ministères des AE et leurs diverses institutions.

Les deux responsables ont également exprimé leur satisfaction quant à la coordination et au soutien mutuel dont font preuve le Vietnam et le Kazakhstan au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. Ils ont convenu de maintenir un échange d’informations régulier, de partager leurs positions sur les enjeux globaux et régionaux, de renforcer leur coordination et d’étudier activement la possibilité d'un soutien réciproque à leurs initiatives et candidatures respectives au sein des Nations unies et d’autres instances internationales et multilatérales.

VNA/CVN