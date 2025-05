La XVe Assemblée nationale inaugure sa 9e session à Hanoï

L’Assemblée nationale du Vietnam (AN) a ouvert ce lundi matin 5 mai à Hanoï sa 9 e session, dans le cadre de la XV e législature. Avant la cérémonie d’ouverture, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés de l’AN ont rendu un hommage posthume au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Photo : VNA/CVN

La 9ᵉ session de l'AN (XVe législature) est organisée en deux périodes : la première se déroulera du 5 au 29 mai et la deuxième débutera le 11 juin. Elle se clôturera le 30 juin.

Il s’agit d’une session historique, visant à institutionnaliser rapidement les politiques et les conclusions du Comité central du Parti, du Bureau politique du Secrétariat, en particulier les contenus qui viennent d’être approuvés lors du 11e Plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIIIe mandat. L’accent est mis en particulier sur la modification et le complément de la Constitution et des lois afin de servir à la rationalisation de l’appareil organisationnel, à l’agencement des unités administratives et à l’organisation des autorités locales à deux niveaux.

En outre, les députés donneront leurs avis pour éliminer complètement les barrières, les difficultés et les problèmes institutionnels pour créer un corridor juridique, une base pour le développement, supprimer les goulots d’étranglement et promouvoir la décentralisation et la répartition du pouvoir associées à la rationalisation de l’appareil, en vue de créer un nouvel espace de développement pour les localités et l’ensemble du pays.

Au cœur des discussions figurent 54 points relatifs aux réformes constitutionnelles et législatives, ainsi que 14 ensembles de questions portant sur l’économie, le budget, la société, la supervision des politiques publiques, et d'autres sujets importants.

La séance d’ouverture est retransmise en direct sur les chaînes VTV1 de la Télévision du Vietnam et VOV1 de la Radio La Voix du Vietnam.

