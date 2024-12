Les défilés de mode en fin d'année : Une vitrine du dynamisme de la mode vietnamienne

Les deux derniers mois de l'année constituent un moment clé pour la mode vietnamienne, avec une série de défilés organisés successivement. Comme un rendez-vous attendu, trois des plus grands et anciens défilés de mode du Vietnam se sont déroulés en novembre : l'Ellaman Fashion Show, le Celebrating Local Pride et l'Aquafina Vietnam International Fashion Week.

Organisé par le magazine Elle, l'Ellaman Fashion Show a eu lieu le 7 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Pour sa 8e édition, l'événement a attiré quatre grandes marques : Phi Pham, Mai Lâm, Môi Diên et Hudb+. Sous le thème "Dimensions du style", le programme a mis en valeur la diversité de la mode masculine tout en offrant une perspective approfondie sur l'évolution des tendances de la mode contemporaine. Le défilé a réuni un grand nombre de mannequins vietnamiens, avec plus de 100 mannequins (professionnels, sportifs, acteurs, chanteurs).

Initié en 2019, le Celebrating Local Pride visait à offrir un espace aux marques vietnamiennes. Chaque édition attirait environ une centaine de marques locales. Cette année, l'événement a été salué pour la qualité professionnelle de ses défilés, bien que le nombre de participants et de défilés ait diminué. L'attention portée à chaque détail, la qualité homogène et l'investissement sérieux ont marqué cette édition. En plus de mettre en avant de nouvelles marques, le Celebrating Local Pride a considérablement contribué à augmenter le chiffre d'affaires des maisons de mode. Depuis l'édition 2023, un programme "see now, buy now" (voir maintenant, acheter maintenant) a été lancé en partenariat avec l'application sud-coréenne Bidu. Selon le comité d'organisation, après deux éditions, la plupart des modèles présentés sur la piste étaient vendus dans les 24 heures, avec certaines marques enregistrant une augmentation de leur chiffre d'affaires de plus de 300%.

L'Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024 a attiré des créateurs vietnamiens et internationaux. Lors de sa 17e édition, l'événement a honoré des noms célèbres tels que Hoàng Hai, Thuy Nguyên, Duc Hùng, ainsi que des marques d'Indonésie, de Singapour et d'Espagne. Après quatre nuits, du 13 au 16 novembre, au Palais sportif de Quân Ngua à Hanoï, l'événement a établi des records : près de 1.000 modèles répartis sur 16 collections, plus de 12.000 spectateurs en présentiel et des milliers de spectateurs à distance. Les défilés de créateurs comme Hà Thanh Viêt, Thuy Nguyên, Adrian Anh Tuân, Linh San et Vungoc&Son ont également connu un grand succès.

Rivalité ou synergie ?

"À la fin de l'année, de nombreux défilés de mode sont organisés. Pourtant, selon moi, il n'y a pas de concurrence. La mode vietnamienne reste très modeste et il faut des efforts et du soutien de plusieurs parties pour la développer", a souligné Liên Chi, directrice du contenu du magazine Elle.

L'effervescence des défilés de mode en cette période donne de bons signes quant au potentiel d'une marque. Sur une même piste, dont la préparation est assurée par le comité d'organisation, les créateurs doivent se distinguer par la qualité de leurs collections, selon Mme Liên Chi.

Le comité d'organisation de Celebrating Local Pride n'hésite pas à afficher son ambition d'organiser deux éditions par an de cet événement, au printemps/été et automne/hiver, suivant les habitudes de la mode traditionnelle. "Malgré un grand nombre de défilés, la place réservée aux marques nationales reste limitée", a noté Trân Hà Mi, directrice de production de Celebrating Local Pride. En plus des objectifs de promotion de marque et d'augmentation du chiffre d'affaires, l'événement vise à populariser les programmes de mode. "Nous ne considérons jamais les autres organisateurs comme des adversaires. La mode vietnamienne est un grand gâteau, et chaque défilé contribue à l'élargir chaque année", a comparé Mme Hà Mi.

La présidente d'Aquafina Vietnam International Fashion Week, Trang Lê, a exprimé sa satisfaction en constatant l'augmentation du nombre de défilés, ce qui montre, selon elle, "le fort développement" de la mode vietnamienne.

