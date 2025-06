Les marchés mondiaux prudents avant un indice d'inflation américain

À New York, le Dow Jones a avancé de 0,25%, l'indice Nasdaq de 0,63% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,55%. En Europe, la Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,17%, tandis que Francfort a reculé de 0,77%. Londres a quant à elle gagné 0,24%, frôlant son record en clôture. Les investisseurs attendent la publication d'un indice de l'inflation aux États-Unis mercredi 11 juin, qui pourrait indiquer si les droits de douane de l'administration Trump déjà imposés commencent à se faire ressentir dans l'économie. Les investisseurs ont aussi les yeux braqués sur les discussions entre Washington et Pékin, qui se tiennent à Londres depuis lundi 9 juin dans l'objectif de consolider la trêve fragile arrachée il y a un mois à Genève, Washington semblant envoyer des signaux encourageants sur leur issue. Côté pétrole, le baril de WTI américain a perdu 0,48%, à 64,98 dollars, et celui du Brent de la mer du Nord a lâché 0,25%, à 66,87 dollars. Sur le marché des changes, le billet vert était stable (-0,03%) face à la monnaie unique européenne, à 1,1425 dollar pour 1 euro.

