Israël accepte une proposition américaine pour une trêve à Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré jeudi 29 mai que son gouvernement acceptait la proposition d'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages de la part de l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rapporté la chaîne de télévision publique Kan TV.

>> Plus de 28.000 femmes et filles tuées à Gaza depuis octobre 2023, selon ONU Femmes

>> Netanyahu prêt à un "cessez-le-feu temporaire" pour libérer des otages à Gaza

>> L'aide entrant dans la bande de Gaza satisfait à peine un pour cent des besoins de la population

>> Le Hamas dit avoir conclu un accord avec l'envoyé spécial américain

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon la chaîne, M. Netanyahou a fait cette annonce lors d'une rencontre avec des familles d'otages présumés décédés.

Le bureau de M. Netanyahou a indiqué qu'il n'était pas prêt à faire de commentaire.

Plus tôt ce jeudi, le Hamas a fait savoir dans un communiqué qu'il avait reçu la proposition et qu'il était en train de l'étudier.

Kan TV a cité un haut responsable israélien affirmant que la proposition comprenait un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza en échange de la libération de 10 otages vivants et 18 corps en deux phases. En retour, Israël libérerait 1.236 détenus et prisonniers palestiniens et rendrait les corps de 180 Palestiniens.

La proposition ne demande pas à Israël de s'engager à mettre fin à son offensive de 19 mois à Gaza, mais elle exige qu'Israël et le Hamas s'engagent à mener des négociations en vue d'une trêve à long terme. Les États-Unis, l'Egypte et le Qatar feront office de garants de l'accord de cessez-le-feu.

Israël estime que 58 otages sont toujours retenus à Gaza, dont 20 seraient encore en vie. Ces otages ont été enlevés au cours de l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché l'offensive israélienne.

L'État hébreu a mis un terme à un précédent accord de cessez-le-feu de trois phases en mars, après deux mois de trêve au cours desquels le Hamas a libéré 33 otages. Israël a refusé de poursuivre cette trêve pour la seconde phase de l'accord et a repris son offensive sur Gaza le 18 mars.

Le bilan des attaques israéliennes à Gaza a dépassé les 54.000 morts depuis le début de l'offensive en 2023, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN