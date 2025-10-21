La Semaine du patrimoine culturel vietnamien 2025 se tiendra à Hanoï

La "Grande unité des groupes ethniques - Semaine du patrimoine culturel vietnamien" 2025 vise à préserver et promouvoir la tradition d’unité nationale et à honorer le patrimoine culturel des groupes ethniques vietnamiens.

L’événement se tiendra du 18 au 23 novembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Dông Mô, dans la commune de Doài Phuong, à Hanoï, a annoncé le Département de la culture des groupes ethniques vietnamiens du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L’événement vise également à renforcer les échanges culturels, sportifs et touristiques et à promouvoir l’identité culturelle nationale tout en mettant en valeur les identités uniques des 54 groupes ethniques vietnamiens.

L’événement renforcera la collaboration avec les communautés locales pour la conservation, l’entretien et la promotion du patrimoine culturel national, ainsi que pour le développement du tourisme dans le village.

Les activités de la semaine comprendront des expositions, des démonstrations culturelles, des reconstitutions de festivals ethniques uniques, des spectacles de musique et de danse folkloriques, des présentations de costumes traditionnels et des compétitions sportives. Chaque expérience vise à approfondir chez les visiteurs la notion de solidarité, l’amour de la patrie et la fierté nationale.

Situé dans le décor pittoresque de Dong Mo, le age culturel et touristique des ethnies du Vietnam sert de "maison commune" aux 54 groupes ethniques du pays. C’est non seulement un lieu de préservation et de valorisation de l’identité culturelle nationale, mais aussi un espace d’écotourisme, de détente et d’expériences culturelles uniques.

Selon Ngô Thi Hông Tham, directrice du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, le village accueille régulièrement de nombreuses activités culturelles, ainsi que des événements spéciaux chaque année, tels que les Couleurs du printemps dans toutes les régions du pays, le Festival du gong des Hauts plateaux du Centre, la fête Katê du peuple Cham et le Bunpimay de la communauté lao du Vietnam.

