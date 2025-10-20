Les cadeaux expérientiels et de bien-être à l’honneur pour la fête du 20 octobre

Cette année, la tendance des cadeaux offerts à l’occasion du 20 octobre connaît un net changement. Les produits les plus prisés ne sont plus seulement les fleurs ou les cosmétiques, mais aussi des présents originaux et pratiques.

Photo : CTV/CVN

Le représentant de l’application de réservation de services ménagers bTaskee a indiqué que rien que pour la première moitié du mois d’octobre, l’entreprise a reçu des dizaines de demandes de la part de grands groupes comme Samsung, Con Cung, FPT, Dât Xanh ainsi que de nombreuses PME.

"Les entreprises ont commencé à réserver dès le début du mois, mais comme le nombre de techniciens est limité, le planning est déjà complet jusqu’au 20 octobre", a-t-il partagé.

Selon bTaskee, il s’agit d’un tout nouveau service destiné principalement aux employés de bureau qui passent de longues heures devant un écran d’ordinateur et souffrent souvent de raideurs au cou, de tensions aux épaules ou de douleurs lombaires liées à une posture statique.

Une séance de massage dure généralement de 15 à 30 minutes, effectuée par des techniciens professionnels qui apportent tout le matériel nécessaire et enseignent quelques mouvements d’étirement pour permettre aux employés de se détendre eux-mêmes après le travail.

"À l’occasion du 20 octobre, de nombreuses entreprises ont réservé des forfaits massage pour des centaines de collaboratrices, en guise de remerciement envers ces femmes dévouées tant au travail qu’au sein de leur famille", a précisé le représentant de bTaskee.

Afin de répondre à la forte demande, l’entreprise a renforcé la formation de ses techniciens. Tout le personnel est soumis à un contrôle de santé et doit respecter strictement les consignes de sécurité pendant les interventions.

Centres commerciaux et restaurants multiplient les offres : des bijoux achetés, un iPhone 17 offert

Dans les grands centres commerciaux tels que Van Hanh Mall, Vincom Center Dông Khoi, Co.opmart ou Co.opXtra, les espaces de vente sont décorés avec soin dans des tons roses, accompagnés de nombreuses activités pour honorer les femmes.

Lê Thi Truc Ngu, représentante de Van Hanh Mall, a indiqué que cette année, le centre organisera une série d’expériences beauté sur trois jours de week-end.

Photo : CTV/CVN

"Le 20 octobre, les clientes recevront des fleurs et de petits cadeaux charmants. En moyenne, le centre accueille environ 30.000 visiteurs par jour, et plus de 40.000 pendant le week-end. Nous prévoyons une hausse d’environ 20% de la fréquentation grâce aux événements liés à cette occasion", a-t-elle ajouté.

Non seulement les centres commerciaux, mais aussi les restaurants et complexes de divertissement s’alignent sur cette tendance à l’hommage au féminin.

Lê Van Chi Hoàng, représentant du complexe de loisirs Huy Hoàng Gia – HHG Oasis (rue Tây Lân, district de Bình Tân), a indiqué que l’établissement lance une série d’activités sous le thème « Un peu de surprise, un peu de douceur » spécialement pour les clientes.

Ainsi, pour chaque facture de boisson à partir de 100.000 dôngs, le client reçoit une boîte cadeau mystère (blindbox).

"Même les clientes venues seules, avec une facture inférieure à 100.000 dôngs, peuvent participer au tirage au sort blindbox pour gagner des cadeaux", a-t-il précisé.

En plus des cadeaux, l’espace est décoré aux couleurs du 20 octobre, offrant des coins photo et des points check-in pour immortaliser la journée. Le représentant du HHG Oasis recommande de réserver à l’avance pour bénéficier d’un service rapide et d’offres spéciales durant le week-end de pointe du 19 octobre.

Le marché des bijoux s’anime également

Dans le segment haut de gamme, le marché de la bijouterie devient particulièrement animé à l’approche du 20 octobre.

Le représentant de PNJ a annoncé que la marque vient de lancer deux nouvelles collections - Timeless Diamond (la beauté intemporelle) et My First Diamond - portant un message d’hommage à la force et à la résilience des femmes modernes.

En parallèle, PNJ met en place une série de promotions jusqu’au 21 octobre, avec de nombreux cadeaux de valeur. Les clientes peuvent bénéficier de réductions jusqu’à 40% et recevoir une paire de boucles d’oreilles en or d’une valeur pouvant atteindre 3,5 millions de dôngs pour tout achat effectué durant cette période.

Texte et photos : Minh Thu/CVN