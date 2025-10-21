La fête Katê 2025 célèbre les couleurs vibrantes et l'esprit d'unité de l’ethnie Cham

Le 20 octobre 2025, Katê, la plus grande fête traditionnelle de la communauté Cham pratiquant le Brahmanism dans la province de Khanh Hoà, a officiellement débuté au stade du village de Huu Duc, commune de Phuoc Huu.

Photo : VNA/CVN

L’événement a rassemblé des milliers de personnes d’ethnie Cham, habitants locaux et touristes, dans une atmosphère festive empreinte de traditions culturelles.

La cérémonie d’ouverture a commencé par le rituel traditionnel de la procession des habits sacrés de la déesse Po Inu Nugar, symbole maternel et protecteur, suivi de danses, de chants et de musiques typiques qui ont illuminé le festival.

Inscrite au patrimoine culturel immatériel national en 2017, la fête Katê constitue une occasion importante de préserver et de transmettre les coutumes ancestrales aux jeunes générations, tout en attirant de nombreux visiteurs désireux de découvrir le riche héritage culturel de l’ethnie Cham.

Les festivités se poursuivent jusqu’au 22 octobre, avec une variété d’activités culturelles, sportives et artisanales, contribuant à renforcer la cohésion communautaire et à promouvoir l’image de Khanh Hoà.

VNA/CVN