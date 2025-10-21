Sammo Hung et Louis Koo à Hô Chi Minh-Ville pour le gala du film hongkongais

Deux grandes stars du cinéma hongkongais, la légende des arts martiaux Sammo Hung et l’acteur Louis Koo, sont attendus à Hô Chi Minh-Ville pour la prochaine Présentation de gala du film de Hong Kong (Chine) au Vietnam en novembre.

>> Le cinéma célèbre le 71e anniversaire de la Libération de la capitale

>> Le cinéma vietnamien en pleine ascension : l’ère des films à cent milliards de dôngs

La presse hongkongaise a révélé le 20 octobre que la star de films d’action hongkongais Sammo Hung et l’acteur Louis Koo assisteront à la cérémonie d’ouverture le 6 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Les deux artistes devraient interagir avec les médias et le public, partageant leurs carrières, le cinéma hongkongais et la coopération cinématographique régionale.

Photo : VNA/CVN

Outre leur présence, le film d’action issu de leur dernière collaboration, "Twilight Of The Warriors : Walled In", réalisé par Soi Cheang, a été sélectionné en ouverture du Gala du film de Hong Kong au Vietnam. Le film a fait sensation en Asie l’année dernière, a été acclamé au Festival de Cannes et est devenu une œuvre emblématique du cinéma d’action et d’arts martiaux hongkongais.

L’annonce de la participation de deux grandes stars du cinéma à l’édition vietnamienne de la Présentation de gala du film de Hong Kong a suscité un vif intérêt auprès du public vietnamien, ces deux stars étant connues des spectateurs asiatiques grâce à de nombreux films d’action et historiques populaires.

L’édition vietnamienne, axée sur le thème "Ensemble, nous osons être puissants", se tiendra du 6 au 8 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Au programme : la cérémonie d’ouverture et quatre projections de films, visant à immerger le public vietnamien dans l’univers unique et vibrant du cinéma hongkongais.

Josie Lin, directrice exécutive de l’Asian Film Awards Academy, a exprimé son admiration pour le marché cinématographique vietnamien en pleine expansion. Elle a souligné l’impression forte que le public jeune, dynamique et passionné du pays a laissée sur les professionnels internationaux du secteur.

Organiser la Présentation de gala du film de Hong Kong au Vietnam pour la première fois est plus qu’un simple événement régional : c’est une étape culturelle importante, a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé l’espoir que cet événement mettra non seulement en lumière l’attrait durable du cinéma d’action hongkongais, mais permette également au public vietnamien de mieux apprécier la créativité et la vitalité qui continuent de pousser les cinéastes hongkongais en avant.

La Présentation de gala du film de Hong Kong est un programme de tournée présenté par l’Asian Film Awards Academy qui promeut le cinéma de Hong Kong en présentant les films et les talents de ses cinéastes à un public international diversifié.

Ce programme a pour mission d’établir des relations solides et de réunir des professionnels du cinéma des pays de l’ASEAN et de Hong Kong pour une discussion approfondie sur l’art cinématographique.

VNA/CVN