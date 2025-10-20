Secret Garden Live in Vietnam, un concert empreint de rêve et de nostalgie

Les sonorités délicates de "Secret Garden Live in Vietnam" ont conquis le soir du 18 octobre près de 4.000 spectateurs vietnamiens au Centre national des congrès de Hanoï, dans un espace musical à la fois luxueux et élégant, mais aussi onirique et empreint de nostalgie.

Photo : CTV/CVN

Les membres fondateurs Rolf Løvland (piano) et Fionnuala Sherry (violon), accompagnés de six musiciens, ont interprété plus de 20 œuvres phares tirés de leurs 13 albums parus au cours des trois dernières décennies, dont des succès incontournables tels que Nocturne, Song From A Secret Garden et Windancer.

S’articulant autour de trois thèmes principaux : la nature, la beauté des paysages et des relations humaines et la culture, ces œuvres représentent les facettes les plus emblématiques de la fusion entre le classique, le folk nordique-celtique et le New Age dans la musique de Secret Garden, apportant une beauté à la fois élégante, pure, profonde et lyrique.

Fidèle à sa promesse de créer l’une des scènes les plus impressionnantes de la tournée de Secret Garden, le metteur en scène Pham Hoàng Nam a imaginé un espace artistique inspirant pour accueillir ces sublimes œuvres musicales.

De grands écrans LED, associés à une technologie de projection visuelle, ont rendu la scène magique et chatoyante, s’étendant en largeur et en profondeur, créant un tableau musical saisissant. Outre les images graphiques témoignant d’un lien profond avec la mélodie, l’apparition de monuments célèbres et de motifs traditionnels vietnamiens à l’écran a également contribué à créer un espace de représentation à la fois vietnamien et international, minimaliste mais néanmoins riche en évocations.

Selon les organisateurs, c’était "l’une des plus belles scènes sur lesquelles Secret Garden ait jamais joué", avec une conception visuelle élaborée qui mélangeait l’éclairage et l’imagerie du Vietnam - étangs de lotus, grappes de bambous, champs en terrasses et paysages pittoresques de Ninh Binh - créant une harmonie poétique entre les atmosphères nordiques et vietnamiennes.

Le programme s’est terminé sur la mélodie de You Raise Me Up, une chanson qui a touché des millions de cœurs à travers le monde et a été interprétée par de nombreux chanteurs et groupes célèbres, créant une conclusion parfaite à l’explosion d’émotion du public. Des milliers de spectateurs ont simultanément allumé leurs lampes de poche pour exprimer leur émotion envers la musique et les artistes.

Plus qu’un simple concert, "Secret Garden Live in Vietnam" véhicule un message d’amour pour la musique, de compassion et de connexion culturelle entre le Vietnam et le monde. Cet événement marquait également le début de leur tournée mondiale célébrant le 30e anniversaire de leur carrière musicale. Après le concert au Vietnam, Secret Garden poursuivra sa tournée dans les principales villes de Chine.

Le concert "Secret Garden Live in Vietnam" est le troisième événement du projet musical communautaire international "Good Morning Vietnam", organisé conjointement par le journal Nhân Dân (Le peuple) et IB Group Vietnam. Il fait suite au succès de "Kenny G Live in Vietnam" et de "Bond Live in Vietnam".

Plus qu’un simple pont permettant au public vietnamien de découvrir une musique de renommée mondiale, le projet "Good Morning Viêt Nam" vise également à promouvoir l’image du Vietnam à l’international grâce à des clips vidéo réalisés avec des artistes internationaux participants.

VNA/CVN