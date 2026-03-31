La Russie expulse un diplomate britannique pour "des activités de renseignement"

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Le diplomate, identifié comme étant Janse Van Rensburg, deuxième secrétaire de l'ambassade britannique, a reçu l'ordre de quitter le pays dans un délai de deux semaines, selon un communiqué du FSB. Les services de sécurité ont déclaré avoir recueilli des preuves des tentatives du diplomate d'obtenir des informations sensibles lors de réunions informelles avec des experts économiques russes. Ils ont également indiqué que le diplomate britannique avait fourni de fausses informations lors de son entrée en Russie et qu'il était impliqué dans des activités constituant une menace pour la sécurité nationale du pays.

Xinhua/VNA/CVN