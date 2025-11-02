Chine et Russie

Approfondir la coopération pratique dans le domaine des sciences humaines

La conseillère d'État chinoise Shen Yiqin et la vice-Première ministre russe Tatiana Golikova ont présidé ensemble samedi 1 er novembre à Beijing la 26 e session du Comité Chine - Russie sur la coopération dans le domaine des sciences humaines, s'engageant à approfondir la coopération pratique dans divers domaines des sciences humaines.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Shen, également présidente chinoise du Comité Chine - Russie sur la coopération dans le domaine des sciences humaines, a déclaré que depuis la 25e session de l'année dernière, les deux parties avaient mis en œuvre efficacement l'important consensus atteint par les chefs d'État des deux pays, avaient continué d'approfondir la coopération en sciences humaines et avaient organisé une série d'activités thématiques qui ont trouvé un écho émotionnel auprès des peuples des deux pays.

Diverses activités organisées dans le cadre de l'Année culturelle Chine - Russie ont été brillantes et ont remporté un franc succès, promouvant la coopération dans le domaine des sciences humaines vers un nouveau sommet, a affirmé Mme Shen, ajoutant que l'année 2026 marquait le début du 15e Plan quinquennal de la Chine, et que les cinq prochaines années offriraient plus de nouvelles opportunités pour la coopération sino-russe en sciences humaines.

Elle a appelé les deux parties à approfondir leur coopération pratique dans divers domaines des sciences humaines, à améliorer globalement l'efficacité de leur coopération, et à apporter de nouvelles contributions à la promotion du développement des relations bilatérales sino-russes et de l'amitié durable entre les deux pays.

Mme Golikova a salué les résultats positifs obtenus par le mécanisme de coopération sino-russe dans le domaine des sciences humaines, déclarant que la Russie était disposée à collaborer avec la Chine pour promouvoir une coopération pratique et brosser ensemble un nouveau tableau idyllique de la coopération russo-chinoise en sciences humaines.

Au cours de la réunion, les deux parties ont assisté à la signature de documents de coopération dans les domaines concernés.

Xinhua/VNA/CVN