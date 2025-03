États-Unis : plusieurs blessés dans le crash d’un petit avion en Pennsylvanie

>> États-Unis : deux morts dans un accident d'avion au Texas

>> Au moins deux morts dans le crash d'un petit avion en Californie

>> Un suspect arrêté pour le meurtre d'un patron américain de l'assurance santé

L’avion, un monomoteur, transportait cinq personnes, a indiqué la Federal Aviation Administration (FAA), qui a dit enquêter sur cet accident. L’avion venait de décoller de l’aéroport de Lancaster, au nord du lieu du crash, à environ 15h30 (GMT-4), et se dirigeait vers Springfield, dans l’Ohio. Le crash survient après une collision aérienne en janvier entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire près de la capitale Washington, qui avait fait 67 morts. Suite à cette collision, une série d’accidents de petits avions a été enregistrée à travers les États-Unis, dont un en Philadelphie, qui a fait sept mort, et un autre en Alaska (dix morts).

APS/VNA/CVN