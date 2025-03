Deux astronautes coincés de la NASA retournent sur la Terre depuis l'espace

Les deux astronautes de la NASA, Suni Williams et Butch Wilmore, qui étaient coincés à la Station spatiale internationale (ISS) depuis juin dernier, sont retournés sur la Terre mardi après-midi 18 mars.

>> La NASA et SpaceX projettent de lancer en mars prochain une nouvelle mission avec équipage vers l'ISS

>> Les deux astronautes coincés dans l'ISS pourraient rentrer un peu plus tôt que prévu

>> Sacrifier la Lune pour Mars ? L'incertitude plane sur la NASA

Les deux astronautes sont rentrés sur Terre avec leurs collègues de la mission Crew-9, l'astronaute de la NASA, Nick Hague, et le cosmonaute de Roscosmos, Alexandre Gorbounov, à bord du vaisseau spatial Dragon de SpaceX. Le vaisseau a amerri en douceur au large de la Floride à 17h57, heure de l'Est des États-Unis (21h57 GMT), selon la retransmission en direct de la NASA. Williams et Wilmore étaient coincés dans l'espace depuis juin dernier en raison de problèmes techniques du Starliner de Boeing qui les avait transportés vers l'ISS.

Xinhua/VNA/CVN