Gaza : la Palestine exhorte la communauté internationale à faire pression sur Israël

Le ministère palestinien de l'Économie nationale a lancé samedi 15 mars un appel urgent aux Nations unies et à la communauté internationale, les exhortant à faire pression sur le gouvernement israélien pour cesser immédiatement d'utiliser la famine et la privation comme outils de guerre contre la bande de Gaza.

>> Gaza : la crise humanitaire aggravée par le retour des pluies et la chute des températures

>> Israël accepte une proposition américaine de cessez-le-feu temporaire à Gaza lors du Ramadan et de la Pâque juive

>> Les dirigeants arabes adoptent le plan égyptien sur la reconstruction de Gaza

>> Seuls 16% des centres de santé fonctionnent dans le Nord de Gaza

"Nous rappelons au monde entier qu'Israël refuse d'autoriser la fourniture des produits de base et humanitaires, en particulier l'eau, l'électricité et la nourriture, à la population de la bande de Gaza", a également indiqué la déclaration du ministère. Il a ajouté que "cette journée vient à un moment de circonstances exceptionnelles qui exigent que la communauté internationale, avec ses divers organes, respecte les lois internationales qui garantissent le droit des citoyens à leurs besoins et droits fondamentaux, en particulier en période de guerre". Dans un communiqué publié vendredi 14 mars, le bureau des médias du gouvernement de Gaza géré par le Hamas a mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire et la résurgence de la famine en raison de la fermeture continue par Israël des passages vers la bande pour le 13e jour consécutif.

Xinhua/VNA/CVN