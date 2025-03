Le PM espagnol appelle à une plus grande autonomie européenne en matière de défense

>> En Espagne, Ouigo affiche ses ambitions et fait fi des critiques

>> L'Espagne a accueilli un nombre record de touristes étrangers

>> La dette publique de l'Espagne a reflué à 101,8% du PIB en 2024

Lors d'une réunion du Parti socialiste à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le Nord-Ouest de l'Espagne, M. Sanchez a souligné qu'il était urgent pour l'Europe d'assumer une plus grande responsabilité dans sa propre sécurité, notamment à la lumière des tensions survenues dans les relations avec les États-Unis après le retour de Donald Trump à la présidence américaine. "Considérant ce que nous avons vu, il est préférable que nous dépendions un peu plus de nous-mêmes et un peu moins des autres", a affirmé M. Sanchez. Il a tenu ces propos quelques jours après l'annonce de plans visant à accélérer l'engagement du pays à consacrer 2% de son produit intérieur brut à la défense.

Xinhua/VNA/CVN