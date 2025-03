Au moins huit morts dans une explosion à Lattaquié en Syrie

L'explosion s'est produite dans un atelier de ferraille dans le quartier sud d'al-Raml al-Janoubi, causant d'importants dégâts aux immeubles résidentiels voisins, selon la défense civile syrienne. Les secouristes continuent à rechercher des victimes qui auraient été piégées sous les décombres, ce qui fait craindre que le nombre de victimes ne soit encore plus élevé. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG établie au Royaume-Uni, a indiqué que l'explosion avait été provoquée par un missile non explosé provenant de combats antérieurs dans la région. L'OSDH a fait état d'un total de 15 victimes, dont des morts et des blessés. Des sources locales ont déclaré qu'un bâtiment dans le quartier s'est effondré à cause de l'explosion.

Xinhua/VNA/CVN