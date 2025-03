Le secteur chinois de la livraison affiche une croissance rapide sur les deux premiers mois

Le secteur chinois de la livraison a connu une expansion rapide au cours des deux premiers mois de 2025, avec une croissance significative du volume des livraisons et un renforcement des capacités, selon un indice sectoriel publié vendredi 14 mars par le Bureau national des postes.

L'indice de développement de la livraison express a atteint 368,6 durant cette période, enregistrant une hausse de 11,8% par rapport à la même période l'année précédente, d'après le bureau. Le volume des livraisons express en Chine est resté soutenu tout au long des deux premiers mois, alors que le secteur traversait l'une de ses périodes les plus chargées à l'occasion des vacances de la Fête du printemps. Entre le 28 janvier et le 4 février, le volume du secteur a atteint 1,15 milliard de colis, soit une augmentation de 31% en glissement annuel. Le bureau prévoit une progression de 24,6% du volume des services de livraison et une hausse de 16,6% du chiffre d'affaires sur les deux premiers mois de l'année par rapport à l'année précédente.

Xinhua/VNA/CVN