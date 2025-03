Les stocks d'huile de palme de Malaisie ont atteint leur plus bas niveau depuis 22 mois

Les stocks d'huile de palme de Malaisie ont chuté pour un cinquième mois consécutif en février 2025, à leur plus bas niveau depuis 22 mois en raison d'une baisse de la production et d'une baisse plus rapide que celle des exportations, a déclaré le 10 mars le Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Les stocks d'huile de palme en février ont chuté de 4,31% à 1,51 million de tonnes métriques, le plus bas niveau depuis avril 2023. La production d'huile de palme brute au cours du mois a diminué de 4,16% à 1,19 million de tonnes, le plus bas niveau en trois ans, après que les inondations ont perturbé la production. Les exportations d'huile de palme ont chuté de 16,27% pour atteindre leur plus bas niveau depuis quatre ans à un million de tonnes, a-t-il déclaré. Les traders ont déclaré qu'une baisse des stocks du deuxième plus grand producteur mondial d'huile de palme après l'Indonésie pourrait soutenir les contrats à terme de référence, même si la prime de l'huile tropicale par rapport à l'huile de soja freine la demande des pays importateurs sensibles aux prix.

VNA/CVN