Le Laos et la Thaïlande unissent leurs efforts pour lutter contre la traite des êtres humains

La réunion, qui s'est tenue les 11 et 12 mars, a porté sur le partage d'informations sur les efforts de lutte contre la traite, notamment la protection des victimes, le rapatriement et le soutien post-rapatriement. Au cours de la réunion, les participants ont souligné l'importance de la collaboration pour surveiller les activités de traite et garantir la sécurité et la dignité des victimes, selon la Radio nationale du Laos. La réunion a également permis de faire le point sur la coopération passée, en faisant le point sur l'assistance juridique et l'indemnisation des victimes. De plus, les deux pays ont examiné leur plan d'action pour 2023-2025 et ont commencé à planifier la prochaine phase de coopération pour 2026-2028.

VNA/CVN