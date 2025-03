La Thaïlande avance dans ses projets de marina majeure dans le Sud

Lors d'une visite à Surat Thani le 9 mars, le porte-parole du gouvernement Jirayu Houngsub a souligné l'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des infrastructures du Sud pour stimuler la croissance économique, promouvoir le tourisme et assurer une gestion durable des ressources. Les autorités locales ont fait le point sur le projet de marina, notamment sur les systèmes de drainage et d'eaux usées de Koh Samui. Le nouveau terminal de croisière, dont la construction devrait commencer en 2029 et s'achever d'ici 2032, couvrira 75.200 m2, avec un quai capable d'accueillir deux grands navires de croisière transportant chacun 2.500 à 4.000 passagers. Le projet, dont le plan d'exploitation s'étend sur 30 ans, devrait coûter 12,172 milliards de THB (360 millions de dollars américains) et devrait accueillir 120 itinéraires de croisière par an, générant au moins huit milliards de THB de revenus. Le ministère thaïlandais des Transports considère le terminal comme une étape clé dans la promotion de Koh Samui en tant que destination de plaisance internationale de premier plan.

VNA/CVN