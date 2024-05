Célébration du 65e anniversaire de la piste Hô Chi Minh

Une cérémonie marquant le 65 e anniversaire de la piste Truong Son - appelée aujourd'hui piste Hô Chi Minh (1959-2024) a eu lieu le 17 mai dans le district de Bô Trach, province de Quang Binh (Centre), soulignant l'importance de la piste légendaire dans la guerre de résistance contre les États-Unis et le développement socio-économique actuel.

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni 200 délégués dont d'anciens jeunes pionniers et des jeunes de dix provinces de Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên Huê, Quang Nam, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Dak Nông, Binh Phuoc.

Dans son discours, le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, Ngô Van Cuong, a déclaré que la piste Hô Chi Minh est entrée dans l'histoire du pays comme une route légendaire et un miracle, et est devenue un symbole pour éduquer la jeune génération d'aujourd'hui à l'idéal révolutionnaire et à l'esprit de dépassement des défis.

Cela revêt également une importance pratique dans la construction et la défense nationales actuelles, a-t-il noté.

Dans le cadre des activités commémoratives du 65e anniversaire de la piste Truong Son, entre le 15 et le 17 mai, des représentants des anciens jeunes pionniers et de la jeunesse ont organisé un programme dans les provinces pour exprimer leur gratitude aux anciens combattants et aux anciens jeunes pionniers qui ont exercé leurs fonctions le long de la piste légendaire.

VNA/CVN