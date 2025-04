Le chef du Parti rencontre d’anciens agents de la Police ayant combattu dans le Sud

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre des vétérans de la révolution

>> Tô Lâm travaille avec les Permanences des Comités du Parti de Dà Nang et de Quang Ngai

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a exprimé sa profonde gratitude aux vétérans, reconnaissant leur dévouement indéfectible et les sacrifices consentis par les forces de police du Sud et la population du pays tout entier pendant cette lutte.

Il a souligné l’engagement indéfectible du Parti envers ses objectifs les plus élevés : maintenir la stabilité sociale, favoriser le développement économique et améliorer la vie de la population.

Le Vietnam est résolu à devenir un pays en développement avec une industrie moderne d’ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il indiqué.

Selon le secrétaire général Tô Lâm, les forces de police populaires ont subi trois remaniements organisationnels depuis 2018 afin d’améliorer leur efficacité. Le ministère de la Police a progressivement supprimé les unités de police de district, assumé de nouvelles responsabilités et joué un rôle essentiel dans le maintien de la police et de l’ordre public. Au-delà de ces missions essentielles, le ministère a activement contribué à des rôles de conseil stratégique et au développement socio-économique, préservant ainsi la paix et la sécurité pour tous.

Il a souligné les efforts continus du Parti pour améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population, en particulier dans les minorités ethniques, les zones frontalières, reculées et insulaires, les anciennes bases révolutionnaires, les zones stratégiques et les communautés religieuses.

Photo : VNA/CVN

Parmi les principales initiatives figurent des politiques globales de protection sociale pour les anciens révolutionnaires, la gratuité de l’éducation à tous les niveaux de l’enseignement général, l’élimination des logements précaires à l’échelle nationale et l’amélioration des soins de santé, avec pour objectif ultime la gratuité des soins pour tous.

Concernant la restructuration du système politique, le leader du Parti a mis en avant une approche rationalisée, efficiente et efficace. Ce processus, a-t-il noté, est mené avec un esprit systématique, scientifique et humaniste, animé par la détermination et l’urgence.

Les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale ont été soulignées comme des moteurs essentiels de la croissance future du Vietnam. Ces domaines, a-t-il affirmé, ne sont pas de simples tendances inévitables, mais des exigences urgentes pour que le pays puisse combler son retard de développement avec la région et le monde. Ils offrent des opportunités sans précédent pour améliorer la productivité du travail, favoriser l’innovation et améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, constituant ainsi la clé d’une croissance rapide et prospère.

À l’approche du XIVe Congrès national du Parti prévu début 2026, il a exhorté l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à s’unir, à saisir les opportunités, à mobiliser les ressources et à privilégier les atouts internes et le capital humain.

Le secrétaire général Tô Lâm demandé aux agents de la police ayant servi sur les champs de bataille du Sud de contribuer activement par leurs idées à l’affinement des documents du prochain Congrès, de suivre efficacement les orientations stratégiques du Parti dans cette nouvelle phase et de continuer à encourager le Parti, l’armée et les forces de police à accomplir leurs missions politiques, assurant ainsi l’essor continu du Vietnam dans une ère dynamique.

VNA/CVN